Ada Masalı Son Bölümde Ayrılık Sahnesi Duygulandırdı

Ay Yapım imzası taşıyan ve Star TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Ada Masalı dizisi dün akşam yeni bölümünü ekranlara getirdi. Seyirci kitlesine yoğun duygular yaşatan Ada Masalı dizisinde Haziran ile Poyraz'ın dramatik ayrılma sahnesi geceye damga vurdu. Tutku, hüzün ve romantizm hislerini bir arada yaşayan izleyici kitlesi sahne hakkında önemli yorumlarda bulundu. Sosyal medyada da çok konuşulanlara giren ayrılık sahnesi herkesin ilgisini çekti ve adından söz ettirdi.

Bir süredir Star TV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Ada Masalı dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Ayça Ayşin Turan tarafından hayat verilen Haziran karakterinin Aliye'nin ve Alp Navruz tarafından hayat verilen Poyraz karakterinin Zeynep'in gözüne girmek adına elinden geleni yapması Aliye ile Zeynep'in gençlerin emeklerini göz ardı etmesini engelleyemedi. Fakat her şeye rağmen Poyraz ile Haziran’ın çabaları ilişkilerini rahat bir şekilde yaşayabilmek adına yeterli görülmedi. Çift ayrılmak dışında farklı bir çareleri olmadıklarına inandı ve Haziran ayrılma konusunda ısrarcı bir tutum sergiledi.

Dün akşam ekranlara getirilen yeni bölümünde çift yağmur altında bir ayrılık yaşadı ve seyirci kitlesi yoğun duygular hissetti. Duygusal anlar yaşatan sahnede Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un oyunculuk performansı beğeni toplayan bir diğer nokta oldu. Seyirci kitlesi Ada Masalı dizisinin son bölümü ile gözyaşlarına boğulurken ayrılık sahnesi de sosyal medyada öne çıktı. İleriki bölümlerde Ada Masalı dizisinde Haziran ile Poyraz'ı bekleyen gelişmeler merak ediliyor.

Ön izleme sahnesinde ise Haziran karakterinin Tokyo'dan gelen bir iş teklifini kabul ettiği ve gitmekte kararlı olduğu görülmektedir. İkili büyük bir aşk yaşarken ayrılma durumunda kalmıştı. Poyraz karakteri Haziran’a gitmeden önce son bir defa beraber yemek yemeyi teklif etti ve yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.