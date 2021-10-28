Teşkilat Yargı’dan Birinciliği Almaya Çalışıyor

1. sezon bölümleri ile yüksek reyting oranları alan ve TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi 31 Ekim Pazar akşamında ekranlarda yer alacak. 20. yeni bölümü ile geceye damga vuracak olan Teşkilat dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yeni bölüm gelişmelerinin neler olacağı merak konusu oldu ve dizi hayranları konu hakkında araştırmalar yaptı. Görkemli prodüksiyonu, sıra dışı hikayesi ve aksiyon dolu sahneleri ile her zaman adından söz ettiren başarılı dizi, 20. yeni bölümü ile ilgi çekecek.

Dizi geçtiğimiz hafta yayınladığı bölüm ile tüm kişiler kategorisinde 1. olmuş ve rakibi olan Yargı’nın gerisinde kalan sonuçlar elde etmişti. TRT 1 dizisi bu hafta tekrardan birincilik koltuğunu almaya çalışacak ve aksiyon dolu sahneleri seyirci karşısına çıkaracak. Peki teşkilat dizisi 20 bölüm gelişmeleri nelerdir? Özel ekip, Suriye'de yapılan başarılı operasyon sonrasında gemi saldırısı içerisinde olan tüm işbirlikçileri etkisiz bir hale getirmek adına harekete geçecek ve yeni gelişmeler yaşanacak.

Dikkat çeken saldırının asıl planlayıcısı olan Ariel’e ulaşmak, İsrail'e kaçıp ortadan kaybolması sebebiyle diğerlerine ulaşmaktan çok daha zor olacaktır. Ekip ise Ariel'in peşini bırakmayı reddeder ve hedeflerine ulaşmayı tercih eder. Ekip Ariel’in peşini bırakmaz ve İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek için bazı hamlelerde bulunur.

Hapishaneye sızan Hulki ile Hakkı'yı zorlu bir mücadele beklemektedir ve yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde takip edilir. Zehra ile Serdar da İsrail'de peşlerine takılmış olan yerel istihbaratı atlatmak amacı ile yaratıcılıklarını kullanmak zorunda kalır ve ortaya ilginç görüntüler çıkar.

Ekibin İsrail’de bulunduğu sırada Halit başkanın talimatı ile Pınar Yıldırım’a ulaşmak adına yeni bir oyun kurarak dikkatleri üzerinde toplar. Aynı zamanda bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının da bir anahtarı olarak karşısına çıkacaktır.