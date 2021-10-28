Akbank’tan Emeklilere Özel 10.000 TL'ye Kadar Artı Para! Online Başvuru İmkanı ile Hesaba Yatacak!

Emekli vatandaşlar için Akbank tarafından 10 bin TL tutarına kadar artı para kampanyası gerçekleştirdi. Üstelik başvuruların yapılmasının hemen ardından hesaplara yatmaktadır. Kullanmaya başladığınız andan itibaren faiz oranları işleyecektir.

Akbank’tan her emekliye özel 10 bin TL artı para imkanı! Başvuruda bulunan emekliler hesaplarında hemen artı para miktarını görebilmektedir. Nakit sıkıntısı çeken emekliler için düzenlenen kampanya ile ilgili detaylı şartlarda belli oldu. Kullanmak isteyen vatandaşlar için ise an itibariyle başvuru kanalları açıldı. Şuanda başvurunuzu yaptığınız takdirde artı para kullanmaya başlayabilirsiniz.

Acil nakit sıkıntısı çeken emekliler için geliştirilen bu kampanya ile birlikte artık sıkıntılı süreçler geride bırakılacaktır. 10 bin TL tutarında artı para tanımlanması sonrasında istendiği zaman kullanma imkanına sahip olunacak. Başvuruların bizzat emekliler tarafından yapılması gerekmektedir. Akbank internet bankacılığı üzerinden online şekilde başvuru kanalları da açılmıştır. Eğer Akbank üzerinden emekli maaşınızı alıyorsanız hemen sizde başvurunuzu gerçekleştirebilirisiniz. Emekli iseniz sadece başvuruda bulunmanız yeterlidir. Online başvurular sonrasında hemen onay alan artı para limiti hesaba tanımlanmaktadır. Konu ile ilgili detaylı açıklamalar ise Akbank internet şubesinde yer almaktadır. Artı para dışında diğer kredi kampanyalarına da beraberinde başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank Emekliye Artı Para Şartları Nelerdir?

Ekonomik açıdan sıkıntıya düştüğü zaman birçok vatandaş artık bankalara yönelmektedir. Çok düşük faiz üzerinden bankaların düzenlediği krediler araştırılmaktadır. Ancak acil nakit sıkıntısının giderilmesi üzerine olan kampanyalar daha fazla rağbet görmektedir. Yapılan araştırmaların gerektiği şekilde karşılığının bulunmasını isteyen Akbank ise emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir kampanya düzenledi. Akbank artı para ile artık acil nakit ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Bankanın istemiş olduğu şartları yerine getiren emekliler ise kampanyadan yararlanabilecektir. Başvuru yapılması öncesinde bankalara karşı sicilinizin düzgün olması gerekmektedir. Emekli bir vatandaş iseniz ve başka bir bankadan maaşınızı alıyorsanız Akbank’a taşıma işlemi yerine getirilmelidir. Aynı zamanda bu taşıma işlemi sonrasında Akbank maaş promosyonu da almaya hak kazanırsınız. Bu şartları sağlayan emekli olan vatandaşlar başvurularını Akbank şubelerine giderek de yerine getirebilmektedir.