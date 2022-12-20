Teşkilat Yalnız Kurt Sipahi ve 9 Oğuz Dizileri Kıyasıya Rekabet Haline Girdi

Televizyonun ekranlarında birçok dizi final yaparken yerine birçok dizide izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak teşkilat dizisiyle başlamış olan ve ajan konulu milli istihbarat teşkilata odaklı hikâyeler birçok kişi tarafından beğenilerek ve heyecanlı bir şekilde izleniyor. Söz konusu ülkede milli Birliği bölge savunmasını ön plana çıkaran diziler çekildiğinde sektörde ise art arda bu tür projelerde patlamalar yaşanıyor. Çünkü mili istihbarat konulu Türk televizyon dizilerinde çok büyük ilgi yoğunluğu gösteriliyor.

Diğer yandan Osman sınav imzası taşıyan yalnız kurt dizisi de yine aynı şekilde Türkiye için hain plan yapan kişilerin ve bunların yurt dışı uzantılarına dikkat çeken bir Türkiye dizisi olarak hızlı bir şekilde sezona başladı. Televizyon ekranlarında cuma akşamları izleyicileri ile buluşturulan yalnız kurt dizisi istihbarat ve ajanlık konularını içinde bulundurduğu için dikkatleri üzerine çekmeyi büyük oranda başardığı söylenebiliyor.

Sipahi Dizisi de Yine Ajan Hikayesi Olarak Başlayacak

Televizyon ekranlarında hem teşkilat hem de yalnız kurt dizilerinin verilmesi ile birlikte yine bir ajan hikâyesi olarak vizyona girecek olan sipahi dizisinde de 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren izleyicileri ile buluştu. Dizide Kaan Yıldırım Özge Gürel ve Kerem alışık gibi ünlü oyuncuların yer almış olduğu dizinin fragmanını ise izleyiciler tarafından çok heyecanlı ve kaliteli bulundu.

Türk televizyonlarında son zamanlarda ajanlık hikâyelerinin yanı sıra tekrardan bir asker dizisi modası başlama ihtimali de gündemden düşmüyor. Son olarak 9 Oğuz isimli Türkiye’nin en çok izlenen Fox TV kanallarında yayınlanmaya başlayacak olan ve teröristler ile ilgili mücadeleleri anlatan Özel tim askerlerin yer almış olduğu dizi yakında izleyicilerle buluşturulacak.