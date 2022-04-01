Teşkilat Dizisinde Mesut Akusta Gitti, Sıra Çağlar Ertuğrul’a Geldi!

Sevilen dizi Teşkilat TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyordu fakat usta bir oyuncunun ayrılığı ile birlikte seyirci kitlesi üzüntüye boğuldu. Mesut Akusta tarafından hayat verilen Mete Başkan karakteri geçtiğimiz hafta diziye veda etti ve bu durum da dizide bir dönemin kapanmasına sebep olarak gösterildi. Mesut Akusta pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan dizinin senaryosunda çok etkili bir rolde yer alıyor ve sergilediği oyunculuk performansı ile seyirci kitlesinden beğeni topluyordu.

Usta oyunculuk performansının yanı sıra hayat verdiği karakter ile seyirci kitlesinin büyük sevgisini de kazanan Mesut Akusta devletin varlığının her zaman güçlü bir şekilde ayakta kalmasını sağlamaya çalışan bir devlet sevdalısı olarak performans sergiliyordu. Bu özelliği ile milyonların sevgisini ve kalbini kazanan oyuncu diziye veda etmesi sonrasında üzüntü yaşanmasına sebep olarak gösterildi.

Hikayenin Mesut Akusta'nın vedası sonrasında zayıflayacağı düşünüldü ve senaristlerin bu durumu engellemesi için ne yapacağı merak konusu oldu. Diğer taraftan projede Ceren isimli karaktere hayat veren Ezgi Eyüboğlu'nun da ayrılacağının bildirilmesi ile beraber oyuncu kadrosunun yavaş yavaş zayıflayacağı söylenildi ve ilerleyen bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ikilisinin başrolünde yer aldığı projenin izlenme oranları son zamanlarda düşüş yaşıyor ve bu durumun toparlanıp toparlanamayacağı merak ediliyor. Dizide birinci sezona göre ilgi azalması meydana geldi ve bu durumun durdurulması gerektiği hakkında yorumlar yapıldı. Hikayenin zayıflıktan kurtulması için Serdar isimli karakterin öne çıkartılacağı düşünülüyor.

Senaristler diziyi tekrardan yüksek noktalara ulaştırmak amacıyla Serdar karakterinin geçmişine doğru gidecek ve sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Bu durum Çağlar Ertuğrul hayranlarını da mutlu edecek ve o karakterin bu noktaya nasıl geldiği konusu ile ilgili ipuçları da ortaya çıkmış olacak.