Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı diziyle ilgili herkesi üzecek bir kararın altına imza atıldı. Söylentilerin ışığında söyleyebiliriz ki Teşkilat dizisi gelecek haftalarda ekranlardaki macerasını noktalama kararı aldı.

Teşkilat dizisi için nevirleri döndürecek final kararı! Biletini çat diye kestiler. 3 sezonluk süreçte pek çok diziyi reyting sıralamasında ezip geçen Teşkilat dizisi en sonunda kendi ipini kesti. Yeni sezona bomba bir hazırlık yapan Teşkilat dizisi ekranlardaki yolculuğunu sonlandırmaya hazırlanıyor. Kulisleri sallayan iddiaya göre, Teşkilat dizisi final yaparak milyonlarca izleyicisini kahırdan perişan edecek. Ancak bu iddianın henüz doğrulanmadığını da bildirmek isteriz.

FİNAL ŞOKU ATLATILAMADI

Teşkilat dizisiyle ilgili kulislere sallayan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler bu söylentiye çok üzülecek.

BÖYLE BİR SON DÜŞÜNÜLMEMİŞTİ

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı diziyle ilgili herkesi üzecek bir karar alındı.

FİNAL YAPIYOR

Teşkilat dizisi gelecek haftalarda ekranlardaki yolcuğunu sonlandırmasıyla hayranlarına büyük bir şoku yaşatacak.

AÇIKLAMA YOK!

Ama şununda altını net bir şekilde çizmek gerekiyor ki dizinin final yapacağı iddiaları bir söylentiden ibaret ve henüz bir açıklama da gelmiş değil.