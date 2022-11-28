TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar dikkat! 20.000 TL'ye kadar ödeme alma imkanı olacak!

Kimlik numarası üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası ile birlikte Garanti Bankası, sizler için duyuru paylaştı. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasında, kimlik numaranıza göre sorgulama yapılarak sizlere nekadar onay aldığınız hakkında bilgiler söylenecektir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi almak istedikleri zaman Yapı Kredi Bankası ile birlikte Garanti Bankası üzerinden kredi olabileceğini söyleyebiliriz.

Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar da nakit ihtiyacı olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırma sunulacaktır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen verilmektedir.

Başvuru!

Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemenizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek onaylanan bu kredilere hesaplarınızı yatırarak kullanacaksınız. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir, onaylanan krediyi hemen yine cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte görebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Garanti Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte düşük faizli ve masrafsız kullanabileceğiniz krediler için banka şubelerine gitmeniz yeterli olacaktır. Garanti Bankası, mobil uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.