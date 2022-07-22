Tarkan'dan Yeni Şarkı Geliyor!

Geççek'i şubat ayında yayınlayan Tarkan, 22 Temmuz'da 'Yap Bi Güzellik'in yayınlayacağını duyurdu.

Geççek'in Şubat ayında yayınlanan şarkısı ve sözleriyle uzun süredir gündemde olan Tarkan, yeni şarkısı "Yap Bi Güzellik" için hazırlıklara devam ediyor.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Yap Bi Güzellik"in 22 Temmuz'da yayınlanacağını paylaştı.

Tarkan, paylaşımında "Yine geri sayım başladı, yine heyecanlandım" dedi.

Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile dinleyicilerin beğenisini topladı. Sözlerinde öne çıkan şarkıların klipleri YouTube'da izlenme sayısını artırdı.