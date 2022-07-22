Güncel Dolar/TL Kuru

Dolar/TL güne başladıktan sonra 17.75'te yüksek işlem görüyor.

Dolar/TL dün %0,6 artarak 17.713'ten kapandı. Yeni günde TL 10,55'ten %0,2 artışla 17.73030'dan işlem görüyor.

Aynı dakikada Euro/TL %0,57 değer kaybederek 18.0130'dan, GBP ise %0,50 değer kaybederek 21.1760'dan işlem gördü.

Dolar endeksi şu anda bir önceki kapanışa göre %0,6 artışla 107,3'te.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün açıkladığı faiz kararının ardından euro/dolar paritesi de 1.0150 seviyesinde istikrar kazandı.

Analistler, artan resesyon riskinin ortasında artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini belirtti.