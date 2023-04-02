Tamer Karadağlı Ev Sahibi İle Davalık Oldu! Kira Konusunda Anlaşamadılar

Uzun yıllar boyunca Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan ve Haluk karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı bu defa farklı bir konu ile gündemde yer aldı. Ünlü isim Çocuklar Duymasın dizisinde taş fırın erkeği Haluk karakterine hayat veriyor ve bu dizi ile ilgi topluyordu. Karadağlı sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile bu rolün üzerine yapışmasından rahatsızlık duymuyordu. Diğer taraftan önceki yıl bu dizinin tekrardan çekilmesi gündeme gelmiş ve ünlü oyuncu net bir şekilde tekrardan aynı rol için kamera karşısına geçmeyeceğini ifade etmişti.

Ünlü isim 2021 senesinde Savaşçı isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmış ve Fox TV ekranında 10 bölüm yer alarak dikkatleri üzerinde toplamıştı. Bunu nyanı sıra geçen yıl Netflix'te yayınlanan Andropoz isimli dijital projede Halit karakterine hayat veren Karadağlı ilginç bir karakteri canlandırmıştı.

1993 senesinde Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteri ile dizi dünyasına giren Tamer Karadağlı 30 yıldır milyonlarca kişinin dikkatini çekerek pek çok projede yer alıyor. Bir grup izleyici oyuncunun siyasi görüşleri sebebiyle kendisini sosyal medyadan destekliyor. Fakat oyuncuya gelen eleştirilerin sınırlı olduğu ve Tamer Karadağlı'nın rolünün hakkını veren bir isim olduğu hakkında yorumlar yapılıyor.

Başarılı oyuncu son dönemde ev sahibi ile kira sebebiyle davalık olması ile sosyal medyada yer aldı ve çeşitli tartışmalara sebep oldu. Pek çok kişi oyuncunun bunca yıl çalışıp nasıl ev sahibi olmadığını düşündüğünü belirtti. Karadağlı son olarak aylık 10.500 TL olan evin sahibi ile kira sebebiyle davalık olmuş ve ev sahibinin 55 bin TL istediğini ifade ederek isyan etmişti. Daha sonra bu konunun sosyal medyada yayılması ile oyuncu ev sahibini fırsatçı olarak nitelendirmişti.