Aile Dizisinde Aslan Devin’e Hangi Sözü Verdi, Bu Sözü Tutabilecek Mi?

Ay Yapım imzalı olan Aile dizisi Show TV ekranlarında kısa bir süre önce ekran ömrüne adım atmıştı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi çok başarılı iki oyuncunun partner olarak dizinin başrolünde yer alması tüm Türkiye'nin dikkatini bu diziye çekmişti. Bugüne kadar 4 bölümünü geride bırakan dizi 5. bölümü ile ekranlarda yer alacak ve adından söz ettirecek. Peki Aile dizisi 5. bölümde neler yaşanacak?

Çiftliğe silahlı saldırı düzenlenecek ve Devin, bu saldırı sebebiyle hayatının en zor günlerden birini yaşayacak. Tüm bu olaylar olurken yanında Aslan'ın olmasını isteyecek ve onun desteğine çok ihtiyaç duyacak. Fakat Aslan’ın desteğini isterken Devin kendisini bir koruma ordusuyla bulacak. Bu olaylar sonrasında Hülya Soykan başta Devin olmak üzere tüm aile üyeleri üstünde gösterdiği baskıyı arttıracak ve bu durum Devin’i bunaltacak. Söz konusu saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte olan güvenlik önlemleri en üst düzeyde seyredecek ve Soykan Ailesi kendilerini korumak isteyecek.

Derin, Soykan ailesinin karanlığı ile yüzleştiği zaman Aslan’a dair olan inançlarını sorgulamaya başlayacak ve Cihan'ın kapısını bir cevap bulmak için çalacak. Devin Aslan’ı tanımaya çalıştığı sırada kendi içindeki karanlıkla da tanışacak ve Derin için zor bir süreç başlayacak. Aslan bu sırada Eko'yu vuran kişiyi bulmak isteyecek ve Aslan için menfaati olabilecek olan herkes şüpheli kategorisinde yer alacak.

Aslan sonunda perdeyi aralamayı başaracak ve saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu öğrenecek. Dizide bu bilgiden sonra intikam vakti başlayacak. Fakat Devin Aslan’dan bu durumu bir kan davasına dönüştürmemesi için söz verecek. Bu sırada Hülya, Devin ile Aslan’ın çiftliğe getirmek için plan yapacak fakat Aslan’ın Devin’e verdiği bu sözü tutup tutmayacağı merak edilecek.