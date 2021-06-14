Survivor İsmail Anlattı, Seyirci Programı İzlememe Kararı Aldı!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyirci kitlesinin gözde yarışmaları arasında yer alan Survivor'da yarışmacı İsmail anlattıkları ile hüngür hüngür ağlattı. Yarışma programını izleyen seyirciler İsmail'in gözyaşları ile birlikte ağlamaya başladı ve Acun Ilıcalı'ya çok sayıda tepki geldi. Milyonlarca izleyici sonucu Ilıcalı'ya tepki gösterirken “Yazıklar olsun sana Acun” şeklinde yorumlar yapıldı. Yarışmacı İsmail'in anlattıklarından sonra pek çok seyirci de artık Survivor isimli yarışma programını izlemeyecekleri hakkında bir duyuruda bulundu.

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor isimli yarışma programının yayınlanan son bölümünde eleme gecesi anları yaşandı. Son bölümde Ayşe, Aleyna ve Batuhan'dan bir isim daha adaya veda edip şampiyonluk hayallerinden vazgeçecekti. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı ise Survivor yarışmasında eleme kapanmadan birkaç dakika önce şok bir açıklama yaparak herkesi şoka uğrattı.

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı Survivor'da bu hafta kullanılan oy sayısının Survivor tarihinde kullanılan en yüksek oy olduğunu belirtti. Ilıcalı, hayatında böyle bir oy görmediğini açıklarken şoka girdiğini ifade etti. “Sizin gitmemeniz için insanlar çıldırdı ve öyle bir oy kullanıldı” şeklinde ifadeler kullanan Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu açıklamaların ardından Batuhan yarışmadan elendi. Daha sonra yarışmacı İsmail ise bir açıklama yaptı ve gözyaşları bu sırada sel olup aktı.

Survivor İsmail’den Duygusal Konuşma

Survivor İsmail ise Batuhan'ın elenmesi ardından birlikte yürüdükleri bu yolda tek başına kaldığını ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu söyledi. Batuhan'ın gidişi ile beraber ne kadar çok şey paylaşıldığını, güzel anıları olduğunu ve bir abi kardeş gibi olduklarını ilk kez o anda hissettiğini söyledi. Yapmış olduğu bu açıklamalar ile hüngür hüngür ağlamaya başlayan İsmail, izleyici kitlesini de üzdü. Bu olay üzerine Batuhan ile İsmail'in hayran kitlesi Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a yanlış yaptığını iddia etti ve yarışmayı tekrar izlemeyeceklerini duyurdu.