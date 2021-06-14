NATO Liderler Zirvesi Başladı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında başladı. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahından yapılacak toplantıya toplam 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. NATO’nun Twitter hesabında yaptığı paylaşımla, “Bugün, NATO Liderleri gelecek için ittifakı güçlendirecek kararlar alacaklar” ifadesiyle paylaşımda bulundu.

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği NATO Zirvesi’nde, ABD Başkanı Joe Biden, başkan seçilmesinin ardından ilk kez NATO Zirvesi’nde yer alacak.

Toplantı sonrası, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek toplantıda konuşulanlar hakkında bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitimi sonrası yayımlanması beklenilmekte.

NATO Zirvesi’nde ele alınacak başlıca konular şu şekilde: İttifak’ın gelecek 10 yılına yön verecek bir yol haritası hakkındaki kararlar, NATO’nun stratejik konsepti, Rusya, Çin’in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe olan etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan’daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok konu ele alınacak.

NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg’in ilk açıklamaları ise şu yönde:

* Bugün transatlantik ilişkilerimizde yeni bir bölüm açıyoruz.

* Yeni bir Soğuk Savaş'ı Çin'le başlatıyor değiliz.

* Bize yaklaşıyor. Siber uzayda Çin'i görüyoruz, Afrika'da Çin'i görüyoruz ama Çin aynı zamanda kendi kritik önemdeki altyapımıza da büyük yatırım yapıyor. Çin'in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz. Çin düşmanımız ya da rakibimiz değil.

* Çin ile fırsatlar var. Çin ile iklim değişikliği ve silahların kontrolü konusunda çalışmalıyız. Ancak Çin'in askeri güçlenmesi, artan etkisi ve zorlayıcı tavırları da güvenliğimiz bakımından bazı sınamaları ortaya koyuyor. Bunlara İttifak olarak birlikte eğilmeliyiz.

* Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyesinde. Bunun nedeni Rusya'nın saldırgan eylemleri. İnanıyorum ki liderler Rusya'ya yönelik 'diyalog ile birleştirilmiş güçlü savunma' şeklindeki ikili yaklaşımımızı teyit edecek.

* Rusya ile diyalog çabalarını sürdüreceğiz. Diyalog güçsüzlük değil aksine -birlikte durduğumuz sürece- bir güçlülük emaresi. ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşecek olmasını memnuniyetle karşılıyorum.

* Biden’ın NATO’ya güçlü ve kişisel bağlılığını görmek harikaydı. NATO’yu çok iyi biliyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa’nın NATO’da beraber çalışması fikrine inanıyor.

* (Afganistan'dan çekilme) Havaalanı dahil kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda ABD ve Türkiye gibi bazı NATO ülkeleri de doğrudan diyalog içindeler. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası camia için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devamı bakımından önemli.