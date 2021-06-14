Survivor Batuhan'dan Şok İfade. Elendikten Sonra Survivor’un Arka Yüzünü İfşaladı! 

Haber24 - TV 8 Ekranlarında kesintisiz olarak reyting rekoru kıran Survivor'da yarışmacı olan ve elenen Batuhan, Survivor, yarışmasının iç yüzünü ifşaladı. Bilindiği gibi Aleyna, Ayşe ve Batuhan'ın eleme potasına girdiği ve elenen ismin Batuhan olduğu açıklanmıştı. Elenmeme durumundan kurtulan Batuhan, Survivor yarışması için şok ifadelerde bulundu. Son yaptığı röportaj'da "Adada senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna, skandal yanıt verdi. Yarışmanın ilk bölümünden beri sevilen, duruşu ve enerjisiyle hayran kitlesi oluşan Batuhan'ın, Survivor yarışması öncesinde iş teklifleri aldığı ama Survivor yarışmasını daha çok istediği için bu teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

"Adada senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?"

TV 8 Ekranlarında yayınlanan, Survivor takımında Kırmızı takımda yer alan Batuhan, Mavi takımla anlaşamayan yarışmacı olarak da biliniyor. "Adada senden daha az hak ettiğini düşündüğün biri var mı?" sorusuna verdiği yanıt ise "Kırmızı takım gerçekten Survivor’u yaşayan takım. Mavi’nin kesinlikle Survivor falan yaşamadı. Mavi takımla birleştikten sonra net bir şekilde anladım. Mesela diyorlar ki, “Hatırlıyor musun? Bir hafta aç kaldık” sözlerini söyledi.

Kırmızı Takım 6 Hafta Aç Kaldı

Kırmızı takımın 6 hafta aç kaldığını söyleyen Batuhan, “Bir hafta aç kaldılar diye ağızlarına gelmeyen laf kalmadı. Biz Kırmızı takım olarak 6 hafta aç kaldık ya 6 hafta! Mavi takım mesela ödül kazanınca tabaklarında yemek bırakıyorlardı. Ben asla öyle bir şey yapmadım yapmam. Mavi takımdan gerçekten bunu hak ettiğini düşünmüyorum” sözlerini dile getirdi.

Mavi takımdan kimsenin şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen, Batuhan, Kırmızı takımın oyuncularının şampiyonluğu hak ettiğini savundu.