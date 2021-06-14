Etibank neden kuruldu? Kim kurdu? Neden kapandı?

Etibank ne zaman kuruldu?

Etibank 14 Haziran 1935 yılında kuruldu.

Etibank neden kuruldu?

Etibank Atatürk'ün direktifi ile Türkiye yer altı kaynaklarını işletmek, sanayinin ihtiyacı olan madenleri çıkartmak, endüstriyel hammaddeleri ve enerjiyi üretmek için kurulmuştur.

Etibank ne oldu?

Etibank önce Demir madenciliği ve demir çelik üretimi için 1955 yılında Türkiye Demir Çelik işletmelerine, kömür madenciliği için ise 1957'de Türkiye Kömür işletmelerine devredildi.

Etibank 1998 yılında özelleştirildi ve Cavit Çağlar ve Dinç Bilgin tarafından satın alındı.

2000 yılında Etibank temettü hariç ortaklık hakları ile TMSF devredildi. TMSF tamamını Bayındırbank ile birleştirdi.