Survivor 2 Mart 2022 Dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? 2 Mart Survivor All Star eleme adayı kim?

Survivor 2 Mart dokunulmazlık ödülünü kaybeden takımdan hangi yarışmacı eleme potasına girdi? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Bir ekran klasiği haline gelen Survivor 2022 yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Hızlı eleme haftasına girilen Survivor All Star da ünlüler ve gönüller takımı arasındaki kıyasıya rekabete şahitlik ediyoruz. 1 Mart Survivor ödül oyununu kazanan ünlüler takımı büyük bir moral kazanmıştı. Pizza ödülünün keyfini çıkaran ünlüler takımı, Anlat Bakalım yarışmasında da kazanan taraf olmayı başardı. Gönüllüler takımında ise üst üste alınan mağlubiyetlerin yarattığı hayal kırıklığı vardı. Takımın başarılı isimleri Ogeday ve Anıl arasındaki gerginlik dikkat çekti. Ogeday ve Anıl arasındaki sert tartışma takım içerisindeki dengelerin bozulmasına neden oldu. Eleme potasında yer alan Gökhan ve Yasin ise sürgün adasında bulunuyordu. Takım içerisindeki gruplaşmaların eleme adaylarının belirlenmesinde etkili olduğunu savunan Yasin, oyunlardaki performansın göz ardı edildiğini belirtti. Kırmızı takımda ise Aşkım’ın elenmesine kesin gözüyle bakıldığı görüldü. Nagihan’ın yükselen performansı ve dokunulmazlık hakkı kazanması ise kulislerin ana gündem maddesi oldu.

Survivor All Star 2 Mart 2022 Dokunulmazlık ödülü

Survivor 2022 formatında önemli değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Sürgün Adası konseptinin yeni bir formatının uygulanacağı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Hızlı eleme döneminde sürgün adası uygulaması yapılmayacak. Eleme potasında bulunan Yasin, Evrim, Gökhan ve Aşkım için SMS oylamasının sonuçları açıklandı. Buna göre Survivor All Star’a veda eden isim Aşkım oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan ve sakatlıkla mücadele etmek zorunda kalan Aşkım’ın elenmesi herkes tarafından bekleniyordu. Haftanın ilk dokunulmazlık ödülü ise takımlar arasındaki uyumu yansıtacak şekilde hazırlanmıştı. Yarışmacıların birbirlerine yardım etmek zorunda kaldığı oyun esnasında sert tartışmalar dikkat çekti. Özellikle Hikmet ve Anıl arasındaki gerginlik nedeniyle gönüllüler takımının moralinin bozulduğu görüldü. Dokunulmazlığı kazanan takım ise ünlüler oldu.

