Erken Emeklilik Müjdesi Sonunda Geldi! EYT Çözülecek Bugün İtibariyle Emekli Olabileceksiniz

3600 ek gösterge konusunda atılan somut adımların ardından gözler EYT yasasına çevrilmişti. Yüz binlerce EYT'liyi ve ailelerini ilgilendiren yasa ile ilgili flaş açıklama geldi. EYT sorunu ne zaman çözülecek? EYT'liler hemen emekli olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle...

Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile birlikte emeklilikte şartlar değişmişti. Bu çerçevede çalışma hayatına başladığında yemeklilik için prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamayı bekleyen çalışanlar, yeni yasa ile yaş şartına da tâbi tutulmuşlardı. Çalışma hayatına başladıktan sonra gelen yasa ile yaş şartının emeklilik şartı olarak eklenmesinin ardından pek çok çalışan emeklilikte yaşa takılmış durumda. Emekli olabilmek için yaş şartını tamamlamaya çalışan EYT'liler, bir yandan da sorunun çözümünü bekliyorlar.

Kadın çalışanlar için 58, erkek çalışanlar için ise 60 yaş şartının getirilmesinin ardından EYT'liler büyük bir müjde beklentisi içine girmiş durumda! Son dakika müjdesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geldi! Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama ile EYT'lilerin sorunlarının çözümü için çalışma yapıldığı ve EYT meselesinin çalışma programında yer aldığı aktarıldı.

EYT'de Son Dakika Müjdesi! Erken Emeklilik Hayata Geçiriliyor

EYT'de son dakika müjdesi geldi! Bakan Vedat Bilgin, emeklilikte yaş şartına takılan EYT'liler için yeni yasanın gündeme alındığını bildirdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT yasası ile ilgili Hükümet kanadından müjde gibi açıklama bizzat Bakan tarafından açıklanmış oldu. Gözler EYT yasasının ne zaman çıkacağına çevrilirken konu ile ilgili iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Kulislerden 2023 seçimleri öncesi EYT yasasının çıkarılacağı ve yüz binlerce EYT'linin emeklilik imkanınından kademeli olarak yıllara yayılacak şekilde 1-3 yıl erken emekli olabilecekleri yönünde iddialar gelmeye başlandı.

Öncelik 3600 Ek Göstergede

Bakan Vedat Bilgin, EYT konusuyla ilgili açıklamasında meseleleri aşama aşama çözeceklerini ve önceliğin 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personel ve emekliler ile ilgili düzenlemelerde olduğu bilgisini aktardı. EYT konusunun çalışma programı içerisinde olduğunu aktaran Bilgin, EYT yasası ile ilgili yeşil ışık yakmış oldu.