Strese İyi Gelen Bitkiler Hangileridir, Faydaları Nelerdir?

Günlük yaşama devam ettiğimiz sırada bazı zamanlarda çok fazla yorgunluğa ve strese maruz kalabiliyoruz. Zihni dinlendirmek, vücudu rahatlatmak ve daha iyi bir uyku çekmek adına bazı bitkiler ise stresi ve yorgunluğu azaltıcı etki gösterebilmektedir. Haberimizin devamında yazmış olduğumuz çayların hepsini demlemek için aynı yöntem kullanılmalıdır. Bir su bardağı kaynar su 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş bitkinin üzerine ilave edilir ve 10 dakika boyunca ağzı kapalı olacak şekilde demlenir.

Melisa çayı limon su kokusu ile dikkat çeker ve ince uzun yaprakları bulunur. Sinir sistemi gevşeten melisa çayı daha çok karabaş otuna benzer ve uykuya dalmayı kolaylaştırıcı etki gösterir. Daha huzurlu bir uyku çekmeye de yardımcı olan melisa çayı yatmadan önce içilmelidir.

Pek çok alt türü bulunan adaçayı ise Türkiye'de kolaylıkla yetiştirilebilen bitkiler arasında yer almaktadır. Gribe, öksürüğe ve benzeri rahatsızlıklara iyi gelen Adaçayı sinir sistemini de rahatlatır. Lavanta bitkisi ise içeriğinde bulunan uçucu yağlar sayesinde sinir sistemini rahatlatır ve oldukça fayda gösterir. Çay olarak tüketildiği zaman acı bir tat vermesi sebebiyle lavanta genel olarak aromoterapi yoluyla uçucu yağ koklanarak tercih edilmektedir. Fakat lavanta çiçekleri bitki çaylarına da küçük miktarlarda kurutulmuş olarak eklenebilir.

Çok hoş kokulu bir bitki olmayan kedi otu ise sıklıkla kullanılmamaktadır fakat özellikle uykusuzluk problemi çeken insanlar üzerinde çeşitli etkiler gösterebilmektedir. Doğrudan çay gibi demlenerek tüketilebilen bitkinin kurutulmuş kökleri kasları gevşetir yüksek kan basıncını düşürür ve derin bir uyku çekmek için yardımcı olur.

Kızıl kantaron ve sarı kantaron olarak 2 türü bulunmakta olan bu bitki cilt yanıklarından mide rahatsızlıklarına kadar pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Kan dolaşımı rahatlatan dokuları yumuşatan ve çay olarak demlenen kantaron içildiği zaman sinirleri yumuşatıcı etki göstermektedir. Kantaron çayı özellikle vücutta ağrılara neden olan stres durumlarında da etkili olması sebebiyle kullanılır.

Ihlamur kış ayları ile neredeyse özdeşleşen bir bitkidir ve soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra stresin etkilerini azaltan ve vücudu gevşeten özellikleri de sahip olan ıhlamur beraberinde getirir.

Yunanistan, İsrail, Lübnan ve Ürdün gibi Akdeniz ülkelerinde Adaçayı yabani olarak yetişmekte ve bu ülkelerde çay olarak içilmesi ile birlikte halk ilacı olarak da bilinmektedir. Şeker hastalığında ve soğuk algınlığı gibi durumlarda kullanılmakta olan adaçayı son yıllarda pek çok araştırmaya konu olmuştur. Grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılması önerilen adaçayı yararlı etkilere sahip şifalı bir çay olarak bilinmektedir.

Bir dal ya da bir poşet adaçayı porselen bir kupa içerisine konur ve üzerine sıcak su eklenir. Bu karışımın üzerinin kapatılması ardından 5 dakika kadar beklemek gereklidir ve daha sonra poşet çıkarılır ve adaçayı içilir. Poşetin fazla beklemesi durumunda acı maddelerin suya geçecek olması sebebiyle hoş olmayan bir lezzet açığa çıkacaktır.