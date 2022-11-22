"Asgari Ücret 11 Bin TL Olabilir" Açıklaması O İsimden Geldi! Tahminler Devam Ederken Beklemmedik Bir Rakam Ortaya Atıld

Herkesi Sarsacak Açıklama! Asgari Ücrette İnanılmaz Tahmin! Bu Açıklama Tüm Tahminleri Alt Üst Edecek! "Asgari Ücret 11 Bin TL Olabilir" Açıklaması O İsimden Geldi! Tahminler Devam Ederken Beklemmedik Bir Rakam Ortaya Atıldı!

Asgari ücret konusunda en güçlü tahminler bu işin uzmanı en bilindik isimlerden geldi. Herkesçe bilinen alanında en ünlü isimlerden bir tanesi olan ekonomist Selçuk Geçer hiç akıllara gelmeyen bir asgari ücret tahmininde bulundu. Selçuk Geçer’in dolar konusundaki açıklamış olduğu tahmini 50 ila 60 TL arası olurken diğer tahminleri de oldukça ilgi cekici. Selçuk Geçer yaptığı dolar tahmininin yanı sıra asgari ücret konusunda da tahmini bir tasarrufta bulundu.

Yaptığı değerlendirmeler ile çok konuşulan ekonomist vatandaşı derin düşüncelere daldirdi. Sadece asgari ücret ve dolar konusunda değil, altın ve daha çok sayida yatırım ile ödeme hakkında tahminleri bulunan Selçuk Geçer’ vatandaşı şaşırtmaya devam ediyor! Doların 50 ya da 60 TL civarı olabilme olasılığı üzerinde durmuştu. Selçuk Geçer şimdiye kadar yapmis oldugu bir çok açıklamada ilk defa duyulmadık rakamları anan tek kişidir.

Selçuk Geçer’den Şoke Edecek Bir Açıklama! 11 Bin TL Olması Gerektiği İhtimali Üzerinde Duruluyor!

Selçuk Geçer yaptığı açıklamalar ile adını sıkça duyurmuş bir ekonomisttir. Buna dayanarak söylenilebilir ki ünlü ekonomistin 2023 yılı asgari ücret hakkında yapmış olddugu heyecan veren açıklam Selçuk Geçer tarafından yapıldı. Beklenmedik bir asgari ücret tahmini açıklamasında bulunulan Selçuk Geçer herkesi şoke eden açıklamasında ısrarcı olmayı sürdürdü. Hiç konu olmamış en yüksek tahminlerde var.

Şimdi Tüm Türkiye'nin Gündemi Asgari Ücret Miktari!

Ülkenin en çok konusulan ve en çok tahmin yürütülen konularından biri de 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusudur. Herkesin heyecanla ve merakla bir bekleyiş içerisinde olması bambaşka bir boyuttur. Selçuk Geçer yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan memnun eden o ilginç açıklamayı yaptı! Selçuk Geçer’den gelen açıklamaya bakılacak olursa 7 bin TL ile 10 bin TL arasında olması beklenen asgari ücret 11 bin TL olabilir diyor.