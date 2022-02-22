Star TV'den İlginç Kaderimin Oyunu Hamlesi

Bu sezonda ekran hayatına devam eden Star TV dizisi Kaderimin Oyunu dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ekranlarda kalmayı başaran tek dizi olarak adından söz ettiren proje dram dolu hikayesini izleyici karşısına çıkartıyordu. Sahneleri ve yeni bölümleri ile izleyici kitlesini derinden etkileyen söz konusu proje son zamanlarda ise düşüşe geçen reyting oranları ile başa çıkmaya çalışıyor. Kanal için projenin düşen reytingleri büyük bir sorun olurken projenin bu durumu düzeltip düzeltmeyeceği de merak konusu oldu. Yaşanan tüm bu olaylar sonrasında Star TV ise Kaderimin Oyunu isimli dizi projesini tekrardan geniş bir seyirci kitlesine yaymak için harekete geçti ve bazı hamlelerde bulundu.

9. yeni bölümünü geçtiğimiz Cuma günü izleyici karşısına çıkartan Kaderimin Oyunu dizisi bu bölümü ile reytinglerde ortalamanın üzerinde sonuçlar elde etti fakat daha önce projenin yayınlanan bölümlerine göre dizinin daha yüksek sonuçlar elde edebildiği de biliniyordu. Daha sonra 9. bölüm tekrarı Cumartesi günü yeniden izleyicisi ile buluştu ve projenin tekrar bölümünde elde edilen sonuçların daha düşük geldiği öğrenildi.

Cuma rekabetinde Star TV dizisi Kaderimin Oyunu yayın hayatına devam ederken son haftalarda zor dönemler geçiyor. Fakat kanal ise dizi ile ilgili sürpriz bir hamlede bulundu projeyi tekrardan geniş bir kitleye yaymak için çaba gösterdi. Kanal, 24 Temmuz Perşembe akşamında bir kolaj bölümünü izleyici karşısına çıkartacak projeyi kaçıranlar ya da izleyemeyenler için yayınlanacak. Bir kolaj bölümünü izleyici ile buluşturacak olan Star TV dizinin tekrardan yükselişe geçmesini istiyor. Cuma günleri 7 dizi rekabet halinde olurken Kaderimin Oyunu da bu sebeple bir grup izleyicisini kaybederek üzüntüye boğmuştu. Ancak kanal bu durumu düzeltmek için bazı hamlelerde bulunmaya devam ediyor ve farklı denemeler yapmayı sürdürüyor.