Kerem Bürsin Hırvatistan'da En İyi Seçildi

Genç ve yetenekli oyuncu Kerem Bürsin romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı isimli dizide Serkan Bolat karakterine hayat vermiş ve ünün tüm dünyaya ulaştırmayı başarmıştı. İsmini de Türkiye sınırlarının dışına çıkartmayı başaran yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hırvatistan'da En İyi Türk Erkek Oyuncu seçildiği öğrenildi ve hayranları da konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Oyuncu bu sıralarda yeni projesinin yanı sıra kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hande Erçel ile yaşadığı ayrılık sebebi ile magazin gündeminde adından söz ettirmişti. Son dönemde kariyer hayatının en parlak günlerini yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin Hırvatistan'da yapılan oylamada 16000 oy aldı.

Önünü tüm dünyaya ulaştıran yetenekli oyuncu Sen Çal Kapımı dizisinin elde etmiş olduğu başarı ardından hayran kitlesini iyice büyütmeyi başardı. Özellikle yurt dışında da büyük bir ilgi çeken ünlü oyuncu Kerem Bürsin herhangi bir projede yer almasa da Hırvatistan'da gerçekleşen bir oylamada en iyi Türk erkek oyuncu seçilerek adından söz ettirdi. Gerçekleşen oylamada ünlü oyuncunun 16000 oy aldığı ve tüm rakiplerini geride bırakmayı başardığı bilgisi açıklandı.

Başrolünü oyuncu Hande Erçel ile paylaşmış olduğu romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı sonrasında kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştiren Kerem Bürsin, dünya çapında ünlü olan bir oyuncu haline gelmişti. Bu sıralarda ise dizi projelerinde yer almak yerine markaların yüzü olan başarılı oyuncu Hırvatistan'da yapılan oylamada en iyi Türk erkek oyuncu seçilerek beğeni topladı.

Son haftalarda ise ünlü isim farklı bir proje ile de gündemde yer almış ve Eflatun isimli film ile adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in filminin tanıtımı ise yayınlanmış ve yayınlanan tanıtım büyük ses getirmişti.