Star TV'de Yayımlanan, Yalıçapkını Dizisindeki Suna Çok Şanslı

Türkiye’nin en çok beğenilen ve izlenen kanallar arasında yerini alan Star TV kanalında yayınlanan Yalıçapkını dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana çok fazla beğeni alan diziler arasında bulunuyor. Yayınlandığı bugünden itibaren yalı çapkın dizisinde bir oyuncu var ki adeta bu markanın yüzü olmuş durumda. Bu oyuncu ise herkesin de tahmin ettiği gibi Beril Pozam.

Dizide Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in daha çok ön planda olduğu gözlemlense de Yalıçapkını dizesindeki son zamanlarda çok fazla dikkatleri üzerine çeken Abidin ile Suna aşkı neticesi ile Beril Pozam’ın rolü de daha çok aktif rol almaya başlamış durumda.

Yalıçapkınında Artık Suna Başrolde

Ünlü oyuncu başarılı bir şekilde rolünün hakkını verirken zarif naif tavırlarıyla aynı zamanda güzelliği ile de sevilen bir karakter olan Suna’ya Hayat veriyor. Ünlü ve güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de güzelliği sayesinde bir kozmetik firmasının yüzü oldu. Note Cosmetique Türkiye ile birlikte ünlü oyuncunun işbirliği yaptığı anlaşıldı.

Bu ünlü markanın hayvanlar üzerinde test yapılmadan bu şekilde üretilmesi ve aynı zamanda da vejeteryan olması neticesi ile ünlü oyuncunun yolları bu şekilde kesişmiş oldu. Kozmetik markasının ürünleri hakkında yapılacak olan reklam çekimlerinde artık ünlü oyuncu Beril Pozam olacak. Ünlü oyuncu bu şekilde ön plana çıkacağı bir işbirliği proje sayesinde reklam filmleri aracılığıyla da daha çok televizyon önünde olacak.

Ünlü Oyuncu AVM Sakine Dizisiyle Ün Saldı

Ünlü oyuncu Beril Pozam televizyon ekranlarında ilk defa AVM sakine isimli projenin ardından 2019 yılında başlayan ve 38 bölüm izleyenlerle buluşturulan Afilli Aşk dizisinde Nazmiye karakterini Hayat vermişti. Sonrasında akrep baba ada masalı gibi dizilerde de rolleri de bulunmuştu. Olağan şüpheliler filminde de rol alan ünlü oyuncu kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor. Henüz 1995 doğumlu olan ünlü ve genç oyuncu elde etmiş olduğu büyük ünlü ise son zamanlarda ön plana çıktığı yalıçapkını dizisine borçlu olduğu bir gerçek.