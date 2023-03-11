Engin Akyürek İle Demet Özdemir Performansı Göz Doldurdu

Televizyon ekranlarında yeni bir dizi olan Adım Farah dizisi çarşamba akşamı artık Fox TV ekranlarında izleyicileri ile buluşturulacak. Adım fara dizisinin ilk bölüm reytingleri çok iyi gelse de daha da iyi seviyelerde olması beklenen bir durumdu.

Buna rağmen 2 bölüm de dizinin daha büyük bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor. Size de yer alan Demet Özdemir’in oyunculuk performansı da hayranları tarafından çok beğenildi. Buna rağmen bazı kişiler de Sina Koloğlu gibi eleştirmenler bu durumu çok abartılı bir şekilde bulduklarını sosyal medyada paylaştılar.

Son Yaz Dizisi İle Adım Farah Dizisi Çok Mu Benziyor

Ünlü oyuncu Engin Akyürek herkesin ortak beğenisini kazanmış olan ve karakteri ile adeta bütünleşen rolünü herkesin gözlerine sermiş oldu. Son yaz dizisinin senaryo sunun grubunda bulunan adım Farah dizisi de 2 dizi arasındaki diyalogların benzerlik olduğu yönündeki yorumlara maruz kaldı. Televizyon eleştirmeni olarak görev yapan Sina Koloğlu’nun da ortaya koymuş olduğu ifadeler diyaloglar üzerindeki bir benzeşmenin olduğu ve ilerleyen bölümlere yine bu şekilde son yaz dizisindeki diyaloglarla benzer rollerin olabileceği konusunda düşüncelerini iletti.

Uzun bir süre ekranları başındaki izleyicilere sürprizler tattırarak her yeni bölümünü de merak ettirebilecek bir sürpriz hikâye üzerine çekimleri devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in olması bizi daha da tutunabilir bir hale getiriyor. Biz hakkında yapılan yorumlardan bir tanesi de hikâyenin aksiyon ve maceraya çok açık bir yapıya sahip olması. Ünlü eleştirmen Sina Koloğlu ise dizi hakkında konusunun her türlü aksiyon ve maceraya açık olduğunu anlattı.

Tahir rolünü oynayan Engin Akyürek’in de bu karakteri çok profesyonel bir şekilde yansıttığını dile getirdi. Farah rolünü oynayan Demet Özdemir’in de bu rol için biraz abartılı bir şekilde rol aldığını da söylemeden geçemedi. Başkomiser Mehmet Koşaner rolündeki Fırat tanış, Ali Galip rolünde bulunan Mustafa Avkıran, Orhan Koşaner Ali Sürmeli Galip’in oğlu Kaan Oktay Çubuk Orhan’ın eşi olan Perihan ise Lale Başar tarafından profesyonel bir şekilde oynayan isimler arasında bulunuyor diye sözlerini dile getirdi.