Star TV, 4 Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor

Dizi krizini bitirmek adına güçlü adımlar atmaya başlayan Star TV, geride bırakılan iki sezonda hayal kırıklıkları yaşamıştı. Kanal çok sayıda diziyi ekranlara taşımış fakat bu dizilerin bazıları başarılı sonuçlar elde etmişti. Diğer taraftan ekranlara getirilen birçok dizi kısa süre içerisinde ekran ömrünü tamamlamış ve final bölümü yayınlayarak dizi hayranlarına veda etmişti. Ada Masalı, Menajerimi Ara, Sefirin Kızı ve Kaderimin Oyunu gibi projeler Star TV'nin memnuniyet duyduğu diziler arasında yer almıştı. Fakat bu dizileirn dışında çok sayıda proje de seyircileri etkilememesi sebebiyle ekran ömrünü kısa süre içerisinde tamamlamış ve final bölümünü yayınlamıştı.

Kanal toplamda 2 sezondur devam eden söz konusu krizi bitirmek için gelecek dönemde yeni adımlar atmaya karar verdi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Kanal bu adımları atarken iddialı projeleri kendi kanalına bağlamayı amaçlayarak hareket etmeyi amaçladı. Kanal yönetimi de konu hakkında önemli anlaşmalar yaparken 4 yeni dizinin ekranlara getirileceği öğrenildi. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun partner olacağı Gecenin Ucunda dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak ve yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturacak. Son dönemin en dikkat çeken projesi olarak görülen Gecenin Ucunda merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül gibi başarılı bir çiftin aynı zamanda yapım ortaklığını da yürütmesi bu projeye ne kadar önem verildiğini de gözler önüne seriyor.

Gecenin Ucunda için kanal tarafından ön hazırlıkların devam ettiği öğrenildi ve dizi çekimlerinin yaz sürecinde başlayacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Eylül ayında seyirci kitlesi ile buluşması bekleniyor ve ünlü çiftin hayranları heyecan içerisinde projeyi bekliyor. Gecenin Ucunda dizisinin yanı sıra Star TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak olan 3 diğer proje hakkında detaylar da araştırma konusu oldu.