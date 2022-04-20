Cinayet Şüphelisi Ceylin Gözaltına Alınacak

Sezon finali bölümüne adım adım yaklaşan ve pazar akşamlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinde Ceylin karakteri cinayet şüphesiyle gözaltına alınacak. Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan proje Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Ceylin, meydana gelen o kadar şeye rağmen Ilgaz'dan vazgeçmemiş ve ondan bir seçim yapmasını beklemişti. Diğer taraftan Ilgaz'ın da beraber yaşamak için tuttukları evin anahtarını alıp Ceylin’i seçip seçmeyeceği dizi hayranları tarafından merak edildi.

Projenin son bölümünün tanıtımının finalinde zaman atlaması yaşanmış ve Eren Ceylin'i cinayet suçundan gözaltına almıştı. Seyirci kitlesi ise “Ceylin birini mi öldürdü?é sorusunu düşündü ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Yargı dizisinin hayranları projenin yeni bölümünü izlemek için pazar akşamlarını iple çekmeye başladı. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Ilgaz ile Ceylin'in birbirlerine duydukları aşk ve çaresizlik izleyici ile buluşacak. Seyirci kitlesi duygusal ve acı dolu anlara şahitlik edecek ve çiftin ilişkisinin ne olacağını izleyecek.

Gül ise Zafer’i öldürenin Çınar olduğunu öğrenmesi sebebiyle hesap sormak adına Metin'in kapısına dayanacak. Dizinin yeni bölümünde iki ailenin yüzleşmesi ve bu yüzleşme sırasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Yayınlanan tanıtımda 6 ay sonrası gözler önüne serildi ve Eren'in Ceylin'i cinayet şüphesiyle gözaltına alması ve Ceylin'in de herhangi bir şey söylemeden teslim olması kafa karıştıran bir gelişme olarak yorumlandı.

Yekta Çınar’I hapishanede ziyaret etmeye gitti ve bu durum da şaşırtan bir gelişme haline geldi. Çınar ve Yekta ile ilgili olarak Çınar'ın hapishaneden kurtulmak adına Yekta'ya vekalet verip vermeyeceği tartışılıyor.

Oyuncu kadrosunda Uğur Aslan, Başak Gümülcinelioğlu, Onur Durmaz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Cezmi Baskın, Uğur Polat, Nilgün Türksever, Şükran Ovalı, Onur Durmaz ve Onur Özaydın gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi pazar akşamında yeni bölümünü hayranları ile buluşturacak.