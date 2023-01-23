Soydan Soydaş’tan Serçenin Gözyaşı Filmi Açıklaması

10 Mart tarihinde Serçenin Gözyaşı isimli filmin vizyona gireceği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Filmin dedikoduyu, kadına şiddeti ve ön yargıları konu aldığı öğrenilirken paramparça edilen hayatları anlattığı da açıklandı. Usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Serçenin Gözyaşı filmi etkileyici bir senaryoya sahip olarak yaşam öyküsü anlatacak. Filmde başarılı oyuncu Soydan Soydaş da filmin en sert karakterleri arasında bulunan Geco isimli karaktere hayat vererek seyirci karşısına çıkacak ve hayranları ile buluşacak.

Ünlü oyuncu filmin senaryosunu ilk okuduğu zaman hayat verdiği karakterde hırsı ve vahşeti gördüğünü belirterek seyirci grubunun bu karakteri çok sevmeyeceğini ifade etti. Duygusal bir topluma sahip olduklarını açıklayan ünlü oyuncu Arka Sokaklar dizisinde Sancar başkanı oynadığını söyledi. Hayat verdiği bu karakter sebebiyle kendisine saldırının yapıldığını açıklayan ünlü oyuncu hayat verdiği karakterin sadece bu yönünün kendisini düşündürdüğünü açıkladı.

Söz konusu filmde dikkatini çeken olayın köylünün tavrı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu bir dedikodu ile işin çok farklı yerlere gittiğini açıkladı. Dedikoduyla gaza gelen çok insanın olduğunu ifade eden ünlü isim linç girişiminin yapıldığını da söyledi. Eskiden de bu durumun aynı olduğunu ve şimdi de çok fazla değişiklik bulunmadığını ifade eden ünlü isim eski zamandan farklı olarak artık sosyal medyanın bulunduğunu da açıkladı. Artık her şeyin çekilebildiğini ve ifşa edilebildiğini açıklayan başarılı isim bir şeylerden ders çıkarmak gerektiğini de ifade etti. Filmin konu edindiği hikayenin aslında anlatılamayacak kadar korkunç olduğunu açıklayan ünlü oyuncu bunun gerçek bir hikaye olmasında ilginç olduğunu yazdı.

Performans oyunculuğunu seven biri olduğunu açıklayan ünlü isim bunun zor olduğunu fakat başarırsa kendisini daha iyi hissettiğini yazdı. İnandırıcılığın karşı tarafa geçmesi halinde mutlu olduğunu ifade eden ünlü oyuncu kendilerinin oyuncu olduğunu ve her rol oynadıklarını söyledi. Elbette eleştiri oklarını alacaklarını ifade eden Soydan Soydaş insanların kendisini yolda gördükleri zaman tepkide bulunacaklarını açıkladı. Fakat bu durumun problemi olmadığını ve kendi işinin iyi karakterleri olduğu kadar kötü karakterleri de canlandırmak olduğunu açıkladı. Belli bir yaşa kadar zengin tatlı yaramaz çocuk rolü canlandırdığını açıklayan ünlü oyuncu artık kötü karakter rollerinin de gelmeye başladığını ifade etti. Sizler için haberimizin devamında bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklenen Serçenin Gözyaşı isimli filmin oyuncu kadrosunda bulunan isimleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

1970'li yıllarda Anadolu'da geçen ön yargıların, kadına şiddetin dedikodunun parçaladığı hayatlardan kesitleri anlatan Serçenin Gözyaşı filminin çekimleri İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleşti. Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Uğur Güneş, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Sedef Şahin, Arzu Cabar, Özlem Gürses, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan, Burcu Yüce, İbrahim Çavdar, Burcu Baki, Ergin Deveci, Sefa Demir, Mehmet Güler, Sefa Şenel, Erol Sertel, Erberk Sezer, Muharrem Fındıcak, Neslihan Rayman ve Şükrü Çetin filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında bulunuyor.