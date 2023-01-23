Yalı Çapkını Kazım Sosyal Medya Gündeminde! “Ferit’ten Daha İyi”

Sezonun en çok konuşulan dizisi olarak adından söz ettiren Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi kanalı mutlu ediyor ve çok yüksek reyting oranları alıyor. Dizide Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tarafından başarılı bir şekilde hayat verilen Seyran ile Ferit karakterleri didişmeleri ve tatlı atışmaları ile seviliyor ve çekilmez bir çift oldukları yönünde sempatik yorumlar yapılıyor. Aslında gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı bilinen Yalı Çapkını dizisi seyirci kitlesinin ilgisini çekerek yayın hayatına devam ediyor. Projenin travmatik kişiliklerin bir hikayesi olduğu biliniyor ve durumun ilerleyen bölümlerde daha da sertleşebileceği düşünülüyor. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarının yaşamlarından esinlenerek yazdığı kitaplardan alıntılanan dizi hikayeleri izleyici grubunun gözdesi olmuştu.

Televizyonun ekranlarında yer alarak yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran Kırmızı Oda, Camdaki Kız, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Çöp Adam dizileri de travmatik kişiliklerin bulunduğu yapımlar arasında gösteriliyor. Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi bu nedenle sorunlu insanlar ve ilişkiler göreceğimiz gibi olayları da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor ve izleyiciler sonraki bölümlerde dizide yaşanılacak olan olayları merak ediyor.

Yalı Çapkını dizisinin 18. bölümü cuma akşamında yayınlandı ve bu noktada farklı bir durum yaşandı. İzleyici grubundan son iki bölümdür çok fazla eleştiri alan Yalı Çapkını ismi dizi projesi Ferit'in tavırları ile izleyicileri sinirlendirdi. Peri karakterinin Pelin ile olan ilişkisini bitirmeden Seyran’dan sürekli bir şeyler talep etmesi Ferit'in iyice çığırından çıkan tavırları ve bencil halleri dizinin gündeminde yer aldı.

Ferit karakteri Yalı Çapkını dizisinde en çok tepki alan karakter oldu ve Ferit babasının yasak ilişkisine sert bir tepki verirken kendisinin de aynı durumu yaşaması gibi konular ön planda yer aldı.

Seyirci grubu Ferit'in Seyran'a olan tavırlarının giderek daha da sertleşme sebebiyle tepkide bulunurken Ferit'in Kazım'ı bile sevdirdiğini söyledi. Bunu yanı sıra bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak adına poz vermeyi kabul eden ve babasından da izin alan Ferit ile Seyran arasında ciddi tartışmalar meydana geliyor. Kazım karakterinin Ferit ve Orhan ile konuyu konuşurken kızının da arkasında duran bir tavır sergilemesi ve destek olması herkesi şaşkına çevirdi. Bunun yanı sıra yalıdaki ailenin daha modern bir hayat sürdüğü düşünülürken Kazım'ın bu tavrı dizinin gündeminde yer aldı.

Asuman karakterinin tavrı da oldukça dikkat çekici olarak değerlendirildi ve Seyran'a destek olarak izleyicinin ilgisini çekti. Dizi projesinin son iki bölümünde Ferit karakterinin oldukça zıvanadan çıkması ve bulduğu her fırsatta Seyran'ı terslemesi, ona haksızca ve bencilce davranması, Seyran'ı baskı altına almaya çalışması seyirci grubunun tepesini arttıran bir durum olarak görüldü. Seyirci grubu Seyran ve Ferit'in çift olarak eğlenceli ve tatlı hallerine bayılıyor fakat Ferit'in son zamanlarda sergiledikleri davranışlardan hoşlanmıyor. Seyirci grubu dizinin ilk bölümlerinde Ferit'i seviyordu fakat son iki haftada bu durum değişikliğe uğradı.