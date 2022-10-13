Su Diyeti Nasıl Yapılır, Su Diyeti Nedir?

Su sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli faktörlerinden biridir ve düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Bunun yanı sıra diyet yapanlar için de su oldukça önem arz eder ve tüketilmediği zamanlarda pek çok problem ile karşılaşılabilir. Bir süredir arama motorlarında ünlü oyuncu Pınar Deniz'in de yaptığı su diyeti araştırma konusu oldu ve su diyetinin nasıl yapıldığı merak edildi. Peki su diyeti yaparak haftada kaç kilo verilir, su diyeti ile kaç kilo vermek mümkündür? Su diyeti sağlıklı yaşam için oldukça büyük önem arz eder ve düzenli bir şekilde yapıldığı zaman kilo vermeye de yardımcı olur. Sizler için haberimizin devamında başarılı oyuncu Pınar Deniz’in de yaptığı su diyeti ile ilgili merak edilenleri ve su diyetinin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgileri gün gün şeklinde hazırladık. Eğer siz de su diyetini yapmak istiyor fakat bu diyetin nasıl olduğunu bilmiyorsanız yazdığımız bu haber tam size göre.

Verdiği kilolar ile anılan ve son dönemde popülerleşen su diyeti başarılı oyuncu Pınar Deniz ile tekrardan gündemde yer aldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. Özellikle ünlü oyuncu Pınar Deniz'in hayranları tarafından araştırılan su diyeti sağlıklı bir yaşamın en büyük sırrı olarak biliniyor. Doğru bir şekilde yapıldığı zaman kilo vermeye de yardımcı olan su diyeti pek çok insan tarafından araştırılıyor. Zararsız bir şekilde kilo vermek ve sağlığı korumak isteyen kişilerin deneyip yapabileceği bu diyet son zamanlarda tekrardan popüler oldu ve su diyetinin nasıl yapılacağı araştırıldı.

Su diyeti vücudu yoğun bir detoks etkisi altına alıp kilo verme hızında artış yaşanmasına sebep olabilir. Gün içerisinde en az 2 ya da 2,5 litre su ve sıvı tüketimi yaparak su diyeti uygulanır ve bu şekilde tokluk hissi korunabilir. Bunun yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu farklı besin ögelerinin de alınabilmesi adına ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer sıvıların da tüketilmesi çok önemli olmaktadır.

Su diyetini yalnızca su tüketerek gerçekleştirmenin insan vücudu üzerinde çok olumsuz etkileri olabileceğini ifade eden uzmanlar konu hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bol su tüketimi ile birlikte değeri yüksek olan gıdaların ve mineral vitamin bakımından zengin sıvıların diyet listesine eklenmesi önerilen durumlar arasında gösterildi. Kısa süreli yapılan su diyetleri için güne başlamadan önce limonlu ve ılık bir su içmenin güne enerji bir şekilde başlamayı kolaylaştırdı ve metabolizmayı da çalıştırdığı açıklandı.

Su diyetinin uygulandığı ilk gün vücudu bu diyete alıştırabilmek için pişmemiş olan meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerekmektedir. 1. günün akşamında ise bağırsakları temizleyebilmek ve bağırsaklarda biriken toksinler atabilmek için litre Ilık suya bir tatlı kaşığı İngiliz karbonatı eklenir ve daha sonra bu karışımı tüketilir. 2. günde ise 2 adet limon 1 litre ılık suya sıkılır ve doğal bal da 3 kaşık olmak üzere bu karışım üzerine eklenir.