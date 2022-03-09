Son Nefesime Kadar Dizisi İçin Umut Doğdu

Çarşamba akşamlarında Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Son Nefesime Kadar dizisi 2. bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturdu ve dizi hayranları proje ile ilgili çok sayıda yorum yaptı. Emre Kınay, Nurgül Yeşilçay ve Ertan Saban gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrollerinde yer aldığı projenin ikinci bölüm reytingleri de oldukça düşük geldi ve dizinin final yapıp yapmayacağı tartışma konusu oldu.

Fox TV yayın hayatına başladığı günden beri oldukça düşük sonuçlar elde eden dizi ile adından söz ettirdi ve seyirci kitlesi projenin final yapacağına dair yorumlarda bulundu. Bu noktada ise dizi hayranlarının 9 Mart tarihinde yeni bölümünü yayınlayacak olan diziye destek vermesi gerekiyor. Projenin izlenme oranları yüksek sonuçlar elde etmesi yapımın devamlılığı için iyi bir işaret olabilir fakat geçtiğimiz haftaya benzer oranların alınması ise daha farklı sonuçları getirebilir.

Çok heyecanlı geçecek olan Son Nefesime Kadar dizisinin 3. bölümünde Mihri karakteri Sevda'nın ölümü ile geçmişe üzücü bir yolculuk yaparak adından söz ettirmişti. Karakter yeniden ellerinden kayıp giden bir genç kızın hayatını kurtaramadı ve ona yardım edemediği için kendisini suçlu hissederek kötü duygular yaşayacak. Diğer taraftan Mihri Ejder’in geride bırakmış olduğu ipuçlarını ustalıkla birleştirecek ve Hazan'ı kurtarmayı başaracak.

Mihri Ejder’le giriştikleri amansız bir mücadele ardından gözlerini hastanede açacak ve yakalayıp yakalayamadığını soracak. Bu gelişmeler yaşanırken Umut karakteri de aile içinde neden olduğu yeni bir trajedi sebebiyle zor günler geçirecek. Hastaneden çıkan Mihri Ejder’in peşini bırakmaya niyetli olmayacak ve dizinin yeni bölümde damga vuracak. Ejder bu defa ise Umut’u kaçıracak ve bu durum Mihri’yi çıldırma noktasına getirecek. Canını dişine takan Mihri Umut'u bulmak için büyük bir çaba gösterecek.