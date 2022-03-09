Üç Kuruş Dizisinde Hikaye Yeni Başlıyor

Show TV ekranlarında bir süre önce yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisi Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yerini almıştı fakat bir süredir ise elde ettiği düşük reyting oranları ile baş etmeye çalışıyor. Dizinin yeni bölümünde Kartal’ın tutuklanması Efe'nin Baybars tarafından yıkıma uğratılması ve Çetin'in senelerdir bulmak istediği annesine kavuşması ilgi çekici gelişmeler arasında yer almıştı. Dizide bulunan karakterlerin hayatının geri dönülemez bir şekilde değişmesi projenin yeni bölümüne damga vurdu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Dün akşam izleyici karşısına çıkan yeni bölüm sonrasında önizleme sahnesi de yayınlandı ve seyirci kitlesi konu hakkında büyük bir merak yaşadı. Bunun yanı sıra sevilen dizi Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesinin sosyal medyanın da gündeminde yer alması ilgi çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Dizinin yanı sıra ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da Kartal karakteri ile uzun süre boyunca adından söz ettirdi ve gündemde yer aldı.

Dün akşam Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi ve Neriman ile Çetin karakterlerinin haftalardır beklenen buluşmasının gerçekleştiği öğrenildi. Kartal ile Efe'nin hayatını altüst edecek bir karar veren Çetin Baybars'ın anlaşma teklifini kabul etti ve yapılan bu anlaşma sonrasında Çetin'in annesine kavuşması dikkat çekti.

Baybars karakteri Çetin ile bir anlaşma yaparak polislerden kurtuldu, Kartal’ı tutuklattı ve Efe karakterine de korkunç bir ceza kesti. Diğer taraftan anne ile oğlu bir araya getiren karakter dizinin yeni bölümüne damga durdu. Neriman ile Çetin karakteri seneler sonra kavuşurken Efe ile Kartalın da büyük bir yıkım yaşaması ilgi çekici gelişmeler arasında gösterildi.

Dün akşam ekranlara getirilen yeni bölümü ile büyük beğeni toplayan Üç Kuruş dizisinin sonraki hafta yayınlanacak olan sahneleri merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.