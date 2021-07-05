Son Dakika: Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi Barıştı! Tektaş Yeniden Takıldı

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş adamı sevgilisinden ayrıldığını açıklamış ve takipçilerine bilgi paylaşımında bulunmuştu. Önceki gün, evlenme teklifi ettiği sevgilisi ile barışma kararı alan ünlü isim, tektaşını da yeniden parmağına taktı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve Melisa Ilıcalı'nın annesi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu paylaşımlara göre arkadaşları ve sevgilisi Muhammed Alsaloussi ile tekne turu yaptı. Ünlü ismin tekrardan tek taşını taktığı dikkat çekerken ikilinin barışma kararı alması da magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Aylardır konuşulan ve ilişkileri ile dikkat çeken 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ile 36 yaşındaki Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi’nin aralarındaki buzları erittiği haberini ulaşıldı. Çift, aşklarına yeniden bir şans verme kararı alırken tatillerine de kaldıkları yerden devam etti. İkilinin ilişkileri hakkında pek çok iddia ortaya atılmış ve Türk basınında bu konu hakkında çok sayıda haber yapmıştı. Son olarak Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş adamı sevgilisi Ibiza'da yapmış oldukları tatillerine devam ederken çiftin arkadaşları da kendilerine eşlik etti.

Dün, yan yana tekne turuna çıkan çift arkadaş grubu ile beraber yemek yedi. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bu görüntülerde sevgilisinin yüzünü gizleyerek takipçilerini şaşırttı. Ünlü isim Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin yüzünü gizlemesi şaşkınlıkla karşılanırken sosyal medya fenomeninin neden böyle bir hamle yaptığı da merak konusu oldu.

Instagram hesabından dans ettiği bir videoyu sevenleri ile paylaşan Subaşı’nın yayınladığı videoda tektaşını yeniden taktığını da gözler önüne serildi. Sevgilisiyle barışan ünlü ismin Mısırlı işadamı ile yer aldığı paylaşımları kaldırması ise dikkat çeken bir gelişme oldu. İkili son zamanlarda dolandırıcılık, ayrılık, bebek ve evlilik haberleri ile gündeme geliyor ve Türk basını tarafından konuşuluyordu.