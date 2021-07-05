18 Yaşından Büyük Olanlara da Müjdeli Haber Geldi. Nakit Sıkıntısı Olan Kişilere, Anında Para Veriliyor, En 3000 TL

18 yaşından büyükseniz sizlere de müjde geldi. Bankalar duyuru yaptı ve hemen başvuru imkanı doğdu. Bankalardan kredi alabilmeniz için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. TC vatandaşı olan ve 18 yaşında olan kişiler bankalardan kredi kullanabilirler. Yalnız bankalardan kredi onayı almanız için sadece yaşın önemi yoktur. Yaş haricinde bir kredi kullanımı için banka kredi skorunuzda önemlidir. Banka kredi skoru düşük olan, bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmayan kişilerde kredi almakta oldukça zorlanacaklardır. Yeni 18 yaşına gelen birinin de bankalardan kredi alabilmeleri oldukça zordur. Çünkü sıfır puan oldukları için bankalar bu kişilere kredi vermekte oldukça seçici davranacaktır. Şimdi sizlere hangi bankalardan kredi alabilirsiniz ve bu bankaların başvuru şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

Vakıfbank Kredi Başvurusu İmkanı Sağlayacak

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacağınız zaman belirli bir ay sigortanızın yatmış olması gerekiyor. Eğer 18 yaşındaysanız en az 1 yıldır kesintisiz bir sigortanızın olması gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız banka size maaşınızın 15 katına kadar kredi verecektir. İhtiyaç kredisi dahil bu bankadan istediğiniz tüm kredileri kullanabilirsiniz. Ayrıca maaş olarak bu bankadan alım yapıyorsanız daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz. Banka 100.000 TL’ye kadar aynı gün içinde onay verecek ve sizlere 36 ay vadeye kadar kredi kullanımı sağlayacaktır. Bu bankanın devlet bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle kredi vereceğini söylemek istiyoruz.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu Yaparak Onay Alın

Garanti BBVA üzerinden kredi kullanacaksanız, en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Banka şubesine sadece kimliğinizle gittiğinizde hemen kredi için başvuru yapabilirsiniz. 18 yaşından büyük olanlar bu bankadan onay alabilmeleri için en az 3 aylık sigortasının olması gerekiyor. Ayrıca banka şartlarına da uygun olması, diğer bankalara çok başvuru yapılmamış olması gerekiyor. Garanti BBVA üzerinden alacağınız bu kredilerde banka 36 ay vade ve 50.000 TL’ye kadar sizlere kredi desteği verecektir. Bankadan ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası’da kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha uygun faizlerle kredi veren bankalardan birisidir. Bu banka 100.000 TL’ye kadar ve en az 6 ay sigortası olan kişilere kredi imkanı sağlayacaktır. Ziraat Bankası kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vade ile sizlere kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden hemen kredilerini kullanabilirler. Kredi notu düşük, kredi notu sıfır olan kişilerde bu bankadan kredi alabilirler. Yüksek limitli kredilerde banka sizden kefil isteyebilir.