TV8 ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicileri ile buluşturulan sıfırıncı gün dizisi ilk zaman fragmanları paylaşıldığı anlarda çok kaliteli ve çok izlenebilecek bir dizi olabileceğinin işaretini de vererek kendini belli etmişti. Bu zamana kadar yayımlanan birçok dizi hayranı da 2 bölümü televizyon ekranlarında yayınlanan diziden çok memnun olduklarını sosyal medya hesaplarındaki yorumlarıyla belli etmişlerdi.

Sıfırıncı gün dizisinin başrol oyuncularından Engin Öztürk ve Aybüke Pusat’ın oynamış olduğu bu dizide hem hikâyesi hem de tüm oyuncularının başarılı bir şekilde ortaya koymuş oldukları performansı çok büyük kitleler tarafından beğenilen ve övgü yağdırılan bir proje olarak gündeme oturmasında katkısı olmuştu.

Soluksuz İzlenen Dizinin Final Yapacağı Endişesi Ortalıkta Dolaşıyor

Birçok kaliteli oyuncunun rol almış olduğu sıfırıncı gün dizisi soluksuz bir şekilde bütün bölümleri izleniyor ancak bu dizinin kısa süreli olup final yapacağı takipçileri tarafından endişe içerisinde bekleniyor. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapan dizinin hayranları ise reytinglerini yüksek gelmesi konusunda dileklerini iletirken dizinin süper olduğunu ve bu dizinin hiçbir zaman bitmesini istemediklerini ifade ediyorlar. 2 bölümün reytinglerinin düşük gelmesi ile birlikte endişeler gitgide artmaya başladı.

Türkiye’de şu an için televizyon kanallarında bulunan dizilerden belirlenen reyting dönüşleri alınmadığı takdirde bizi kaçıncı bölümü olursa olsun ani bir şekilde final kararı ile bitebiliyor. Dizinin gidişatının ise endişe edilecek bir durumun olmadığını gösteriyor. Dizi ilerleyen bölümlerde kendini kanıtlayarak iyi sonuçlar edebilecek bir potansiyeli sahip. TV8 yetkilileri ise tuzak dizisi konusunda düşük reyting almasına rağmen devam kararı almış durumda. Bu açıdan daha yeni başlayan ve yolun çok başında olan sıfırıncı gün dizisinin final yapma kararının olmadığı da anlaşılıyor.