Fox’tan Yalnız Kalpler Dizisi Oyuncuları Kimler? Hangi Gün Yayımlanıyor?

Fox TV’nin yepyeni bir dizisi olan yalnız kalpler konusuyla ilgili ilk ipuçlarını hayranları ile paylaştı. 9 Ocak pazartesi akşamından itibaren Türkiye’nin en çok beğenilen ve sevilen kanalları arasında yer alan Fox TV ekranlarında ve ana haber bülteninin hemen öncesinde yalnız kalpler isimli günlük dizi izleyicileri ile buluşturulacak.

Fox TV’nin ana haber bülteni çok izlenme oranlarına sahip fakat geçtiğimiz yıllarda da sürekli bir şekilde izlenen dizilerin önünde yer alan ve birinciliği bırakmayan performansı da çoktan geride kaldı. Ani bir karar vererek Fox TV ana haber öncesinde bir günlük dizinin yayınlanmaya başlaması ile birlikte izleyicileri şaşırttı ve farklı bir strateji üzerinde çalıştığı da düşünülmeye başlandı.

Diziler Erken Saate mi Alınacak

Yalnız kalpler isimli dizinin senaryosunu eylem Akın yazdı ve dizinin projesinde Çok yüksek bir şekilde dram ve aşk olduğu için ekranlara bomba gibi yansıyacak. Çok geniş bir şekilde oyuncu kadrosu bulunan yepyeni dizi yalnız kalplerin ilk fragmanını izleyen izleyiciler de projenin çok güzel olduğunu ve beğendikleri yönünde yorumlarda yapmayı ihmal etmediler. Yalnız kalpler dizisinde birçok başarılı ve ünlü oyuncu yer alıyor. Başarılı oyuncular arasında Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Elif Gülhan ve Serkan Melikoğlu gibi isimler gözlerden kaçmıyor.

Bu ünlü ve başarılı oyuncular daha önce ATV ekranlarında yayınlanan ve 630 bölüm boyunca devam eden günlük dizi beni bırakma da rol almış bulunmaktalar. Fox TV’nin yayınlanan günlük dizileri üzerinde izleyicilerin dikkatini çekmek amacıyla ve ana haber bülteninin daha da izlenme rekorları almasını sağlamayı amaçlı yalnız kalpler isimli dizi ama haber bülteninden hemen önce verilecek. Fox TV tarafından geliştirilen bu değişik strateji ne kadar sonuç verecek ilerleyen haftalarda görülecek.