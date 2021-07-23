Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Deniz ile Güneşin Tadını Çıkardı

Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile birlikte tatil sürecine Bodrum'da devam ediyor. Ünlü çift gün boyu deniz ile güneşin tadını çıkardı ve keyifli halleri ile objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Şubat ayında eşi Burcu Kıratlı ile 2. defa nikah masasına oturmuş ve mutlu birlikteliklerini sürdürmüştü. Yaz mevsiminin başından beri Bodrum'da kalan gözde çift, deniz ile güneşin tadını çıkardı ve sıcak havadan bunaldığı zaman kendilerini serin sulara bıraktı.

Önceki gün Türkbükü'nde bulunan bir plajda gazeteciler tarafından görüntülenen Sinan Akçıl ile başarılı oyuncu Burcu Kıratlı çifti neşeli halleri ile dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı pembe ve beyaz renkli bir bikini giymeyi tercih ederken oldukça neşeli halleriyle sevenlerini mutlu etti.

Oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile aşk tatile çıkan başarılı sanatçı Sinan Akçıl, tatil yaptığı sırada sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Denizde vakit geçiren çift bir süre sonra yanlarına köpeklerini de aldı ve ailece denize girdi. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın denizde eşi Burcu Kıratlı’ya şaka yapması gözlerden kaçmazken ikili oldukça mutlu idi.

Ünlü çift kısa bir süre suda vakit geçirdikten sonra odalarına ayrıldı ve Bodrum tatiline devam etti. 2018 senesinin Aralık ayında Amsterdam’da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti 9 ay sonra boşanmıştı. Boşanma ardından ayrılığa daha fazla dayanamayan çift birbirlerine bir şans daha vermiş ve bu kez Şubat ayında yeniden dünya evine girmişti. 2. defa nikah masasına oturması ile sevenlerini mutlu eden Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti mutlu halleri ile dikkatleri üzerine topladı. Sanatçı Sinan Akçıl ikinci kez evlendiği eşi Burcu Kıratlı ile bebeklerinin olmasını istediğinde söylemiş ve bebek sözü vererek adından söz ettirmişti.