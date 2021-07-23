Merve Boluğur’dan Hastalık Yerine Sağlık Geçiyormuş!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüşe çıktığı sıralarda kameralara yansıdı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alan açıklamalara imzasını attı. Daha önce yasaklara rağmen maske takmayı ihmal etmesi sebebiyle iki kez para cezasına çarptırılan ünlü isim Merve Boluğur gelen eleştirilere de bir cevap verdi. Sağlıklı biri olduğunu ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürdüğünü ifade eden Merve Boluğur geçse bile kendisinden sağlık geçeceğini söyledi.

Son yıllarda sosyal medya paylaşımları kadar açıklamaları ile de gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Nişantaşı'nda yürüyüşe çıktığı sırada objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorduğu aşk sorularına da yanıt veren ünlü isim dikkatleri üzerine topladı.

Yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinin boş olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Merve Boluğur gazetecilerin sorduğu aşk sorularına da bu şekilde yanıt vermiş oldu.

Şu dönemde kalbinin boş olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yapmış olduğu açıklamaların yanı sıra tutkulu bir kadın olduğunu ve kendisi için çekimin çok önemli olduğunu belirtti. Diğer taraftan yalnızlığı seven bir yanının da olduğunu ifade eden ünlü isim hayatı akışında yaşadığını söyledi.

Asıl işinin oyunculuk olduğunu ve şarkı söylemeyi keyif alması sebebiyle yaptığını ifade eden ünlü oyuncu Merve Boluğur, albüm teklifleri aldığını da açıkladı. Şarkı söylemenin evde de çoğunlukla yaptığı aktiviteler arasında bulunduğu ifade eden ünlü isim hissettiğini yapan bir kadın olduğu için hayatta bu şekilde ilerlediğini söyledi. Albüm çıkarmak için de teklifler aldığını ifade eden oyuncu bu işten keyif aldığını aktardı.

Son zamanlarda aşk hayatı ile de magazin gündemine sıralarında yer alan başarılı oyuncu maske takmaması sebebiyle 2 kez para cezasına çarptırılmış ve dikkat çekmişti. Maske kullanmadığı için kendisine gelen eleştirilere yanıt veren ünlü oyuncu Merve Boluğur kendisinden hastalık yerine sağlık geçeceğini ve sağlıklı bir şekilde yaşam sürdüğünü açıkladı.