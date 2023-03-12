Show TV Kızılcık Şerbeti’nde Ömrü Uzatan Hamle

Türkiye’nin en çok sevilen ve beğenilen kanallar arasında yerini almayı başaran Show TV ekranlarında izleyicileri ile buluşturulan kızılcık Şerbeti isimli dizinin toplumsal farklılıkları göz önüne koyup birleştirici bir hikâye düzeni üzerinden ilerleyebilme ihtimali artık konuşulmuyor.

Konu itibarıyla seküler bir ailede büyüyen ve yetişen genç bir kadının muhafazakâr bir aile ile hayatını birleşmesi üzerinden başlayan hikâye çok farklı yerlere doğru ilerlemiş durumda. Durum şu ki son bölümlerde dizinin ana konusunun muhafazakâr ile seküler aile arasındaki ilişkileri ve ortak noktaları gibi konuların işlenmesinden çok farklı noktalara doğru ilerledi.

Kızılcık Şerbeti’nin Konusu Mu Değişti

Televizyon ekranlarında verilen kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı gün konusu itibarıyla çok büyük ilgi toplamıştı. Türk izleyicisinin istediği ilişkiler üzerinde bir hikâye oluşturarak senaryosu Bu doğrultuda devam etmekteydi. Dizide başrol olan doğa ile Fatih arasındaki ilişkinin bozulması ve kopmaya başlaması üzerine oluşan değişimler ekranları başındaki izleyicilerin de kendi hayatlarından bir parça bulmalarına vesile olmuştu.

Dizideki yine Ömer ve kıvılcım ilişkisinin gidişatı da eski ilişkilerinin aksine yepyeni bir hayata birlikte tutunma istekleriyle birlikte izleyicileri heyecanlandırmaya başladı. Bu çiftin yepyeni hayata tutunma istekleri ve orta yaşta olup çok benzer onlara şahit olan kişilerin de empati yapmasına sebep oldu.

Dizide bulunan ve muhafazakâr bir ailede yetişen Nursema kendi duygulu ve düşüncesini ailesinin çok önemsemediği ve dinlemediği bir genç kızın içerisindeki duygusal çalkantılar izleyenleri derinden üzmüştü. Nursema’nın sevdiği Umut ile birlikte bir hayat kurma isteğine karşın ailesi başka bir karar alarak ailesinin istediği bir yaşantıyı yaşamaya zorlandı.

Farklı Kültürleri Farklı İnançları Sergiliyor

Televizyon ekranlarında yayınlanan ve başrol kahramanlarından biri olan Nursema ilk başta istemediği bir aileye girmesinden memnun olmadığı doğayı buldu. Kadın dayanışması ile birlikte hareket eden kızılcık Şerbeti dizisi çok farklı kültürlerde ve farklı inançlara sahip kişilerin yaşantısını baz alsa da kadın dayanışmasından her zaman mümkün olabileceğini ve çok güçlü sinerjisinin olduğunu herkese kanıtladı.