Alsancak Dizisine İzleyicilerden Eleştiri Geliyor

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşturulan Alsancak dizisinde birçok ünlü oyuncu başrolü paylaşıyor. Bu ünlü oyuncular arasında Gülsim Ali İlhan ve bununla birlikte Uğur Güneş başarılı performansları ile göz dolduruyor. Bu iki ünlü oyuncu oyunculuklarıyla hayran bırakırken uyumları da izleyicilerini sosyal medya hesabı üzerinden çok olumlu yorumlar yapılmasını sağlıyor.

Nadya ve Ali Banazlı karakterleri içerisinde oynayan kişilerin dizinin hikâyesine yakınlaşmasını isteyenler bu iki oyuncunun birbirleri ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını ve yüksek uyum sağladıklarını düşünüyorlar. Gönül Dağı dizisinde 2 sezon boyunca Dilek karakterine can veren ünlü oyuncu İlhan takipçileri bu yeni dizideki aksiyon dolu sahnelere pek alışkın değiller.

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın birlikte partnerlik gücü çok iyiydi ve birçok izleyici tarafından da akıllarda halen daha Taner ile dilek in karakterlerinin kaldığı söylenebilir. Diziyi takip edenlerin Ali ve Nadya çiftini halen daha alışamadıklarını dile getirirken sosyal medya hesapları üzerinden de bu konu hakkındaki rahatsızlıklarını ifade etmeden kaçınmıyorlar.

Alsancak Çiftine İzleyiciler Henüz Adapte Olamadı

Alsancak dizisindeki ünlü oyuncuların partnerliği doğru bir seçim olarak ekran karşısına gelse de izleyenler henüz bu çift için alışamadıklarını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirerek yorum yaptılar. Alsancak dizisinin 4 bölümü geride kaldı ve deprem felaketi nedeniyle belirli bir süre ara verdikten sonra tekrardan diziler kaldığı yerden devam ettiler.

Sosyal medyaya yansıyan bu olumsuz yorumlar ve eleştiriler in sebebi de dijital ortamlarda Alsancak dizisinin yeterince reklamının yapılmaması oldu. Dizinin takipçileri ise Alsancak gibi aksiyon dolu sahneleri olan bir asker dizisinin sosyal medya planını daha çok güçlü olması gerektiğini ve bu yönünün eksik olduğu yönündeki eleştirileri de sosyal medyada yankı buluyor.

Dizinin bu zamana kadar yüksek reyting alamamasının sebebinde ise sosyal medyanın yeterince iyi yönetilememesi gibi yorumlarda bulunuyor. Alsancak dizisi daha yeni yolun başında olmasına rağmen şubat ayının son haftasında tüm diziler arasında yapılan reyting araştırmalarında ilk 10 arasına girerek bir nebzede olsun başarısını kanıtlamış oldu.