Show TV Dizisi İçin Final Kararı Çıktı

Güçlü oyuncu kadrosu ile birlikte hikayesi ile de beğeni toplayan Show TV dizisi Oğlum için final kararının alındığı bilgisine ulaşıldı. Show TV ekranlarında bir süre önce yayın hayatına başlayan proje tanıtımlarının yayınlandığı sırada seyirci kitlesinin dikkatini çekiyordu. Proje ekran hayatına başlamadan önce dizi hayranlarını heyecanlandıran bir yapım olarak görülüyordu fakat dizi daha sonra hayal kırıklığına uğratmıştı. Oğlum dizisi yayın hayatına başlaması ile kendisinden beklenen performansı gösteremedi ve yeterli olan ilgi ile de karşılaşamadı.

Dizinin hepsi birbirinden yetenekli isimleri bünyesinde toplayan kadrosu sebebiyle oldukça iddialı olduğu biliniyordu. Songül Öden, Canan Ergüder, Timur Acar, Nihal Yalçın, Serhat Teoman ve Feyyaz Duman gibi önemli isimlerin katkıda bulunduğu proje bir dram dizisi olarak ekranlarda yer alıyor ve izleyici kitlesinin dikkatini çekiyordu.

Proje tüm emeklere rağmen istenilen sonuçlara ulaşamadı ve bu sebeple hayranlarını üzüntüye boğdu. İzleyici kitlesi dizinin her hafta yeni bölümde gelen reyting oranları sebebiyle endişe içerisinde bulunuyordu. Sonunda üzücü haber geldi ve Oğlum dizisinin yayın hayatına son vereceği bilgisine ulaşıldı. Proje bu hafta 11. bölümünü izleyici karşısına çıkardı ve bölüm öncesinde dizi hakkında final kararının geldiği öğrenildi.

Her ne kadar dizi için final kararı alınsa da bu durum izleyici kitlesinin içine sinmedi. Dizi hayranları oyuncu kadrosunda bulunan isimlerin bir daha zor bir araya geleceğini düşünürken projenin final yapacak olmasından dolayı da üzüntü duyuyor.

Proje kendisinden beklenen çıkışı yapamadı fakat hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu dizinin yayın hayatı boyunca ilgileri üzerinde topladı. Oğlum dizisi çarşamba akşamlarında rekabete dayanamadı ve hak ettiği yere ulaşamadı. Kanal ise dizi için final kararını verdi ve dizinin ortalamanın altında reyting oranları almasını kabul etmedi fakat dizinin ne zaman ve hangi bölümde final yapacağı ise henüz belli değil.