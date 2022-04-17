Rus Oligarkının Süper Yatı Türk Sularına Ulaştı

Bir Rus alüminyum kralıyla bağlantılı bir yat, Cumartesi günü güneybatı Türk tatil beldesi Göcek'in yakınındaki bir koya ulaştı, çünkü daha fazla Rus milyarder, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Batı yaptırımlarından kaçmak için Türkiye'ye yöneldi.

Rus alüminyum devi Rusal'ın kurucusu Oleg Deripaska, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

Bir görgü tanığı, 73 metrelik (239,5 fit) yat Clio'nun Ege kıyısındaki Muğla ilindeki Göcek kıyılarına vardığını gördü. Cayman Adaları bayraklı gemi, Göcek açıklarındaki koyda kalmaya devam ediyor.

Clio'nun Türk sularına gelişi, bu ay İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde sürpriz bir şekilde ortaya çıkan Rus milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı iki süper yatın Türk limanlarına demirlemesinin ardından geldi.

NATO üyesi olan Türkiye, Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya ile deniz sınırını paylaşıyor ve her ikisiyle de iyi ilişkileri var ve devam eden çatışmada arabuluculuk yaptı.

İstanbul, Kiev'i destekledi, ancak Rus milyarderlere karşı önlemler de dahil olmak üzere Moskova'ya yönelik yaptırımlara da karşı çıktı.

Ankara, Rus enerji ithalatına ve turistlere büyük ölçüde güvendi ve yaptırımlardan kaçan Ruslar için güvenli bir sığınak olarak ortaya çıktı ve birçoğu Türk mülküne yatırım yaptı.

4 Nisan'da, ABD hükümeti, Washington'un dev tekneleri ve Rus seçkinlerinin diğer pahalı varlıklarını "ele geçirme ve dondurma" yönündeki yaptırım uygulama girişiminin ilki olan İspanya'da bir mega yata el koydu.

İspanya'nın Sivil Muhafızları ve ABD federal ajanları, İspanya'nın Akdeniz'deki Balear Adaları'nın başkenti Palma de Mallorca limanındaki Marina Real'deki Tango yatına indi.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD soruşturmasına bağlı belgelerin, oligark Viktor Vekselberg'in Tango'yu 2011 yılında satın aldığını ve gemiye olan ilgisini gizlemek için paravan şirketleri kullandığını iddia ettiğini söyledi.

Mart ayının başlarında, Fransa'daki gümrük memurları, Rosneft petrol şirketi patronu Igor Sechin'e ait bir yata, Rus oligarklarına yönelik AB yaptırımlarını ihlal ederek Akdeniz'deki La Ciotat limanından ayrılmaya çalışırken el koydu.