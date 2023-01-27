Sezgisel Beslenme Nedir?

Bir süredir bedensel görüntüyü belli bir kalıba uydurmak ya da sağlıklı olduğuna inandırmak için takip etmeye dayalı olan diyetler artık tarih olmaktadır. Son zamanlarda vücudun ihtiyaçlarını ve isteklerine odaklanan beslenme şekli ön plana çıkmaktadır. İnsanların çoğu günlerinin 2,5 saatini yemek yerken harcamaktadır. Ancak bu vakit yalnızca yemeye ayrılmaktadır. Yolculuk esnasında yenilenler bir şeyler okurken ya da izlerken yediklerimiz yeteri kadar hafızanız tarafından dikkate alınmıyor olabilir ve bu durum farklı sonuçları öne çıkarabilir.

Büyük oranda sezgisel beslenme bu farkındalık haline tekrardan sağlamaya yönelik olacaktır. Duygularınızı farkındalıklarınızı bedensel duyumlarınızı ve düşüncelerinizi sakin bir şekilde kabul edip şimdiki ana odaklanmanız sezgisel beslenme olarak tanımlanabilir. İdeal sezgisel yemek seçimleri, sebze meyve tohumları, kepekli tahıllar, bitkisel yağlar ve kuruyemişler merkezde Akdeniz diyetine benzese de patates kızartmasına ya da teknik bir cheeseburgere de uygulanabilmektedir. Özünde sezgisel hazırlarken satın alırken tüketirken ve servis ederken tamamen yemeğin farkında olmak anlamına taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu uygulamayı benimsemek de atıştırmalıkları ve yemeklere yaklaşımınızda birkaç değişiklikten daha fazlasını gerektirecektir.

Sezgisel beslenmeye başlamak için yapılacak olan ilk şey yeni bir alışveriş listesi hazırlamak olacaktır. Her öğenin sağlık değeri listenize eklediğiniz ürünlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Anlık bir şekilde gerçekleşen satın almalardan alışveriş sırasında kaçınmak için bu duruma bağlı kalmanız gerekmektedir. Sağlıklı gıdalarla sepetinizin çoğunu doldurmanız gerekmektedir ve hazır gıda işlenmiş reyonlarından uzak durmaya çalışmanız tavsiye edilir. İştahlı ancak aç değilken masaya gelmeniz önemli bir nokta olmaktadır. Eğer öğün atlayıp kendinizi aç bırakırsanız yalnızca mideniz doldurmaya odaklanırsınız ve yediğiniz şeyin farkına varamazsınız ve bu da sezgisel beslenmenin istediği bir durum değildir.

Yemeğinize küçük bir porsiyon ile başlamanız gerekmektedir ve daha küçük bir tabak kullanmak aç olduğunuz zaman doldurdunuz tabağı bitirmek zorunda hissetmemenizi de sağlayacaktır. Daha sonra yemeğinizin değerini bilmeniz de sezgisel beslenme için önemlidir. Yediğiniz yemeği masaya getirmek için emek vermiş olan herkesi düşünmek ve bir ya da iki dakika duraklamak yapılabilecek olan en iyi iştir. Lezzetli bir yemek yediğiniz sırada bu anı paylaştığınız arkadaşlarınız ile sessizce minnettarlığınızı ifade etmenizi tavsiye edilir. Yemeğe tüm duyularınızı getirmeniz gerekir ve yemeğinizi yerken servis ederken ve pişirirken aroma ve hatta onları hazırladığınız sırada farklı yiyeceklerin çıkardığı seslere de dikkat etmeniz önerilir. Yemeğinizi çiğnediğiniz zaman özellikle baharatları ve diğer tüm malzemeleri tanımlamayı denemeniz önemli bir nokta olmaktadır.

Yemeğinizden küçük ısırıklar almanız gerekmektedir ve yemeğin tadına bakmak ağzınız dolu olmadığı zaman daha kolaydır. Yemeğinizi iyice çiğnemeniz gerekir ve özünü tadana kadar bu işlemi devam ettirmenizi tavsiye edilir. Yediniz yemeğe bağlı kalarak her lokmayı 20 ya da 40 kez çiğnemeniz önemlidir. Yavaş yemek yemeniz çok çiğnemeniz ve tadına varmanız burada en önemli noktalar arasında yer almaktadır. 5 dakika boyunca bir sohbete odaklanmadan yalnızca yemeğinizin farkındalığına erişmeye çalışmanız önemlidir.