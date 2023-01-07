Sezaryen Doğum ile Emzirme Arasındaki İlişki Nedir?

Normal doğuma kıyasla sezaryen doğum sonrasında iyileşme süreci daha uzun sürer ve bu durum emzirmeyi bazı noktalarda etkileyebilir. Bu süreci daha kolay bir şekilde geçirebilmeniz için dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sizler için haberimizin devamında yazdık. Emzirmek sezeryan doğumdan sonra zor olabilmektedir fakat nadir durumlar haricinde emzirmek imkansız olmamaktadır. Hamilelikte emzirmeyi mümkün kılan hormonlar çalışmaya başlar ve süt kanalları ve meme dokuları doğum sonrasında emzirmeye hazır olacak bir şekilde gelişir. Diğer taraftan sezeryan ameliyatı sırasında vücuda alınan anestezi ilaçları ile birlikte ameliyat ağrıları bu durumu zorlaştırmaktadır.

Sezeryan ameliyatı epidural spinal anestezi altında gerçekleştiği zaman anneler doğumdan hemen sonra genellikle bebeklerini emzirmeye hazır olmaktadır. Sezeryan prosedürleri anne bebek dostu şekilde uygulanabilir ve doğum yapıldıktan sonra ilk dakikalarda ameliyathane ortamında ten tene temas sağlanır. İlk emzirme hatta burada denenmektedir. Anestezinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ilk emzirmeyi geciktirmemek için Epidural spinal anestezi genel anestezi yerine tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra ister Epidural anestezi ister genel anestezi alarak doğum yapmış olun süt üretimini tetiklemek de mümkün olmaktadır. Bebeğiniz ile mümkün olduğu kadar ten tene temas yapmak ve bebeğinizi göğsünüzde tutmak gereklidir. Gelen süt miktarı ilk günlerde oldukça azdır fakat bu miktarın bebeğinize yetecek kadar olduğu hatırlanmalıdır. Bebek emmiyorsa pompa kullanarak süt üretimini tetiklemek ve el ile memelere masaj yapmak emzirmeyi kolaylaştırır.

Cilt altındaki katmanlara sezaryen kesisi açılmaktadır ve daha sonra dikişler ile kapatılmaktadır. Karın bölgesinde doğumdan sonra hassasiyet hissetmekse oldukça normal olur vajinal doğum ardından hissedilen hassasiyet sadece rahmin tekrardan küçülüp toparlanırken meydana gelen küçük rahim kasılmalarından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan sezeryan doğum ardından hassasiyetler ve ağrı hissedilebilir fakat emzirmek ağrı kesici şekilde de işlev görebilir ve bu durum oldukça faydalıdır. Oksitosin hormonu emzirirken salgılanır ve sütün memeden dışarı fışkırmasını sağlar. Yine aynı hormon rahim kasılmalarını düzenler ve rahmin toparlanması daha kolay gerçekleşir. Bebeğiniz ile ten tene temas ederken aynı zamanda endorfin de salgılarsınız ve bu durumda ağrı kesici bir etki gerçekleştirebilir. Sizler için haberimizin devamında emzirmeyi daha kolay gerçekleştirmeyi sağlayacak olan yöntemleri detaylı bir şekilde sıraladık.

Ağrı kesici ilaçlar sezaryen ameliyatı öncesinde ve sırasında alınabilir fakat bu ilaçlar kan yolu ile bebeğin sistemine de geçerek bebeği bazı durumlarda etkiler. Doktorunuzun önerisiyle doğumdan sonra alacağınız ağrı kesiciler de emzirmeyi az etkileyen ya da etkilemeyen türde ilaçlar olacaktır. Sezaryen doğum sebebiyle bebeğin sistemine geçen ilaçlar çoğu zaman zararlı değildir fakat bebeğin emme refleksinin yavaşlamasına ya da daha çok uyumasına sebep olabilir. Sezeryan doğumdan sonra uygun ilaçları alarak ağrıyı azaltmak, bol su içmek, bebekle sıkça ten tene temas etmek ve gevşemek emzirmeyi olumlu anlamda etkileyecektir.