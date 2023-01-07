Akbank Sabah saatlerinde başlattı! TC kimlik numarasına göre kişilere ödeme yapacağını açıkladı!

Akbank, yapmış olduğu kredi kampanyasıyla birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara TC kimlik numarası uygulaması, sorgulama sonrasında onay vereceğini açıkladı. 2023 yılının ocak ayı itibariyle başlatılan bu kampanyada acil kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenmektedir. Bireysel müşteriler için başlatılan bu kampanyalardan ihtiyaç kredisi olarak Akbank üzerinden işlem yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan tutar hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini, bankanın mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilecekleri gibi 7 24 kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, bankadan hızlı bir şekilde kredi ödemelerini internet sitesi üzerinden de olabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemelerinden gerçekleştirilecektir.

Sms ilede bu banka üzerinden kredi kullanabilecek ve SMS ile yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerinizi kendi hesabınıza hızlı bir şekilde yaptırabileceksiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi kullanmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bu bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı telefonu arayarak kredi ve kredi kartı başvurunuzu telefon üzerinden yapabilirsiniz.