Şeyma Şubaşı, Sevgilisinin ‘Dolandırıcı’ Olduğuna İlişkin İddialara Yanıt Verdi

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmalarından sonra çok konuşulan Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte olmaya başlamıştı. Çoğunlukla özel hayatıyla gündem olan Subaşı, Alsaloussi ile sosyal medyada birçok mutluluk pozu verip hakkında konuşturtmuştu.

Geçtiğimiz aylarda bir röportajında, Alsaloussi ile evlenecekleri iddialarına yönelik cevaplar da bulunan Subaşı, çok geçmeden kendi sosyal medyasında paylaştığı bir paylaşımda yakında Alsaloussi ile evleneceklerini doğrulamış ve duyurmuştu. İkili için evlilik çanları çalmaya başlamışken, düğünün nasıl olacağı ve nerde olacağı herkes tarafından merak edilen bir konuydu. İkilinin yazın başından beri tatilde olduğu ve yurtdışında lüks bir villa kiraladıkları haberi biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise Şeyma Subaşı kendi Instagram hesabında paylaştığı paylaşımda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin kendisine evlenme teklifi ederken kayıt altına alınan bir videoyu paylaştı. Romantik dakikalara şahit olduğumuz bu videoda ikilinin mutluluğu göz önünden kaçmamıştı. Videoda Alsaloussi’nin, Subaşı’na taktığı yüzük ise tartışma konusu olmuştu.

Alsaloussi’nin evlilik teklifi ederken taktığı yüzüğün fiyatı 800 bin TL olarak yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve yüzüğün gerçek fiyatının 998 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu yüzük olaylarından sonra çeşitli iddialar ileri sürülmüş ve Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğunu, sahte isim kullandığını, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü.

Bu iddialara yönelik açıklama yapan Subaşı şunları söyledi: "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" dedi.

Maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyleyen Subaşı, "Vallahi çok sinirleniyorum. ‘800 bin TL’ye aldı yüzüğü’ yazmışlardı. ‘Aşkım böyle yazmışlar’ dedim, ‘Bari dolar yazsalardı’ deyip güldü. Ben de ‘Yazabilir miyim?’ diye sordum, ‘İstediğini yaz’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına ilişkin de Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun’la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor."

Alsaloussi’nin Kaliforniya’dayken tutuklandığı iddiasına yanıt veren Şeyma Subaşı, "Coachella’dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok" dedi.

Mohammed Alsaloussi de kendisi hakkındaki dolandırıcılık iddialarına, “Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi" diyerek tepki gösterdi.