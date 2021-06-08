Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Birleşti, Ortak 25 bin TL Faizsiz Kredi Verecekler

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu açıklamalar ile birlikte banka hızlı bir şekilde 25000 TL faizsiz kredi verecek. 25000 TL'ye kadar faizsiz olarak kredi verileceği için bankalar bu kredileri sadece esnaf olan vatandaşlara vermektedir. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olan kişiler, onay alabilirler. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartlara uygun olmaları durumunda, 12 ay vadeli olarak işlem yaparsa, Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ortak olan bu kredi kampanyasına, faizsiz olarak katılabilirler. Bankaların resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyaları ve detayları hakkında bilgiler duyuruldu. 25000 TL'ye kadar faizsiz kredi başvuruları da başladı.

Kredi Detayları Nedir?

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için kredi detayları da belli oldu. Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, 25000 TL'ye kadar kredi kullanımlarında eğer, 12 ay vade yaparlarsa, faizsiz kredi alabilecekler. 12 ay vade üzerinde kredi kullanımlarımız için bankalar belirlenen kredi faiz oranları ile sizlere, başvuru yapmaktadırlar. Vade olarak en fazla ise 36 ay vade yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartları sağlaması durumunda aynı gün içerisinde kredi onayı alarak ihtiyaçları kadar bu krediyi kullanabileceklerdir. Kredi kullanacak olan kişilerin en az 2 yıllık vergi levhasının olması şarttır, KOBİ olan müşterilere verilen bu krediler hangi banka üzerinden daha önce çalışma yaşadıysanız o bankaya giderek başvuru yapmanız ile verilecektir.

25 bin TL Faizsiz Kredi Başvuruları Şubelerden Yapılacak

Banka kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın şubelerine giderek kimlik ve vergi levhasını götürdükten sonra 25000 TL faizsiz kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgelerini yanında götürmeleri şarttır. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olursanız veya bu bankanın kredi kartını kullanıyorsanız, daha kolay bir şekilde kredi onayı alabileceksiniz. 25000 TL 12 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde, eğer, 12 ay vade üzerinde bir vade ile kredi kullanmak istiyorsanız, banka kendi faiz oranları ile sizlere yeni bir ödeme tablosu oluşturacaktır. Bu kredi destekleri, pandemi özel olarak verildiği için Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, sadece kendi müşterilerine bu kampanyaları yapmaktadırlar. Bu bankalar üzerinde, Eğer POS cihazınız varsa, POS cihazınız üzerinden ve krediler kalabiliyorsunuz. Bunun için kendi çalışmış olduğunuz bankaya giderek ticari bölümden kredi detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.