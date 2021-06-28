Şeyma Subaşı Ayrılık Hakkında İlk Defa Konuştu! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin Ayrılık Nedeni

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında bulunan ünlü isim Şeyma Subaşı’nın Mısırlı işadamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılmaları hakkında ilk defa özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda evlenme teklifi alan ve sevgilisine “Evet” yanıtını veren Şeyma Subaşı'nın kısa zaman içerisinde evleneceği konuşuluyor ve neredeyse her gün sosyal medya hesabından sevgilisiyle beraber çekilmiş oldukları fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Son olarak Şeyma Subaşı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğrulamış ve çok kısa bir süre ardından bebeğini düşürdüğü haberini takipçileri ile paylaşmıştı. Daha sonra sevgilisi ile ayrılan Subaşı, Mısırlı işadamı ile çekilmiş olan tüm fotoğrafları hesabından kaldırmış ve takipten de çıkmıştı. Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ayrılık hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı haberleri doğruladı ve konu hakkında bilgi verdi.

“Evlenmeden Olmaz”

Her yaptığı ile olay olan ve son günlerde magazin gündeminden düşmeyen popüler sosyal medya kullanıcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, ilk olarak hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulaması ile gündeme gelmişti. Haberleri doğrulamasından kısa bir süre önce net bir dille hamile olduğunu yalanlamış ve “Evlenmeden olmaz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Haberleri ilk olarak net bir şekilde yalanlayan Subaşı, kısa bir süre ardından bebek beklediğini açıklanmış ve yine çok kısa bir süre sonra stres sebebiyle bebeğini düşürdüğünü belirtmişti.

Daha önce sevgilisinin dolandırıcı olduğu hakkında çıkan iddialara yanıt veren sosyal medya kullanıcısı sevgilisinin çok akıllı olduğunu, nereye yatırım yapacağını bildiğini söylemiş, dolandırıcı olduğu iddialarını yalanlayan bir şekilde konuşmuştu. Daha sonra Şeyma Subaşı'nın tektaşının da sahte olduğu iddia edilmiş ve iddialar güçlenmişti. Çıkan haberlerden sonra ise Subaşı yaşadıklarını anlatacak bir kelime olmadığını, iyi olduğunu ve tüm destekler için teşekkür ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra ayrılık nedeni hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu yazan Subaşı, yapmış olduğu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.