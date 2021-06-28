O Bankalar Duyuru Yaptı, Şimdi Nakit Alan 2022'de Ödemeye Başlayacak, Üstelik Her İhtiyaç İçin Verilecek! Alt Limit Yok

Bankalar son dakika kampanyalarını resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Başvuru yapacak olan ve acil nakde sıkışan kişilere bankalar ihtiyaç kredisi verecek. Üstelik bu kredilerde şimdi kredi kullanan ilk taksit ödemesini 6 ay sonra yapabilecek. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri alabilecekler. 6 ay sonra ödemeli krediler 2022 yılında başlayacak. Şimdi al 2022 yılında ödemeli olarak işlem yapabileceksiniz. İşte detaylar...

Bankalar üzerinden son dakika kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Özellikle, pandemi döneminde sıkıntı yaşayan vatandaşlara kamu ne de özel bankaları sürekli olarak kampanyalar yapıyor. Müşterilerin kredileri düzenli ödeyebilmesi içinde güzel ödeme tabloları oluşturuluyor. Son yapılan kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay vadeli 6 ayı ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Bu kredilerde ilk taksit ödemesinin 2022 yılı ocak ayından itibaren yapmaya başlayacaksınız. Eğer 6 ayı ertelemeli kredi kullanacaksanız 30 ay vadeli kredi alacaksınız.

Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalar üzerinden başvuru yaparak onay aldıktan sonra bu ertelemeli, krediyi kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu kredilerde erteleme yapmadan da aydan aya ödeme yapabiliyorsunuz. Sigortalı olarak çalışan ve emekli olan esnaf olan devlet memuru olan ve çiftçi olan vatandaşlarımız bu kredilere katılabilmektedirler. En çok tercih edilen bankaların başında gelen kamu bankaları düşük faiz oranları ile iyi müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 6 ayı ertelemeli kredi kampanyası başladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin en yakın banka şubelerine giderek bu banka üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebilir. Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL'ye kadar 6 ayı ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İlk kredi taksit ödemenizi 2022 yılından itibaren yapabileceksiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ayrıca internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden kullanacağınız kredilerde en fazla 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, 6 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de 6 ayı ertelemeli kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka 200.000 TL gibi yüksek limitli bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kredi kampanyasına katılmak isteyenlerin belirli şartların uygun olması durumunda kredi onayı alacaklardır. 36 ay vadeli olarak verilecek kredilerde altı ayı ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bu kredileri hemen kullanabilmeleri için en az 1200 ve üzerinde bir kredi puan olması gerekiyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek, bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Bir diğer kampanya yapan bankalardan bir tanesi de Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, 6 ayı ertelemeli kredi kullanmak istiyorlarsa, esnaf olmaları gerekiyor. Yapı Kredi Bankası, bireysel müşterilerine 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır, Cep telefonunuzun mesaj kısmından SMS atarak, kredi başvurusu yapabilir, bankanın internet sitesine girerek başvuru yapabilir veya banka şubelerinden kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla yöntem ile birlikte Yapı Kredi Bankası kredi verdiği, müşterilere ilk taksit ödemesini 2022 yılından itibaren başlatacaktır.