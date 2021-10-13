Şeyma Korkmaz Kuruluş Osman’da Adından Söz Ettirecek

3. yeni sezonu ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor. Reyting rekorları kıran ve rekabete fırtına gibi giren başarılı dizi, yeni bölümleri ile merak ediliyor. Dizi hakkında edinilen bilgilere göre oyuncu kadrosuna yeni isimlerin dahil olduğu öğrenilmiş ve detayları merak konusu olmuştu.

Şeyma Korkmaz başarılı dizi Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna dahil olması ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve hislerini dile getirdi. Dönem dizisi içinde yer almanın çok heyecan verici olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığı için de kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Çekimlerin ilk başladığı sıralarda çok heyecanlı olduğunu ve aslında hala o ilk heyecanın sürdüğünü açıklayan Korkmaz, seyircilerin de beğenmesini umduğunu belirtti.

Oyuncu, Kuruluş Osman'ın çekimlerinin gerçekleştiği Bozdağ Film Platosu’na ilk kez gittiği zaman çok heyecanlandığını söyledi ve kocaman bir şehir ile bambaşka bir dünya gördüğünü açıkladı. İstanbul'un trafiğinden kopup piyasaya giriş yaptığında farklı bir ortam ile karşılaştığını açıklayan ünlü oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üstüne topladı.

Gördüklerinin kendisini çok heyecanlandırdığını ama aynı zamanda biraz da korkuttuğunu söyleyen oyuncu, bu durumun güzel bir şey olduğunu da dile getirdi. Bu durumun oyuncuyu dinç tutan bir şey olduğunu ifade eden Şeyma Korkmaz, set ekibinin de senelerdir birlikte çalıştığını ifade etti. 3. sezonda dizinin kadrosuna dahil olduğunu açıklayan ünlü isim, oyuncu arkadaşları ile ekibin kendisini çok güzel karşıladığını aktardı. Hikayede Mari karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz rolüne nasıl hazırlandığını belirtirken senaryo okuduğu zaman biraz korktuğunu ve altından kalkıp kalkamayacağını düşündüğünü belirtti. Ancak kendisine güvendiklerini ve bu karakteri uygun gördükleri için de çok teşekkür ettiğini söyleyen Şeyma Korkmaz dizi hakkında konuştu.