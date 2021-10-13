Özgü Kaya'dan Sürpriz Proje Haberi

Birbirinden başarılı iki yetenekli oyuncu Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kimse Bilmez isimli televizyon dizisi projesinin setinde tanışmıştı. İki oyuncunun aşkı doludizgin devam ediyor ve çift magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Dizinin final yapması ardından iki genç isim aşklarını ilan etmişti ve o ana kadar ilişkilerini kimseye hissettirmemişti. Set ortamında yakınlaştıklarını kimseye hissettirmeyen iki ünlü oyuncu şimdilerde ise ilişkilerini saklamıyor ve kameralardan kaçmıyor.

2017 senesinde ekranlara getirilen Adı Efsane isimli dizide Sibel karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özgü Kaya dikkatleri üzerinde toplamıştı. Kimse Bilmez ile Mehmetçik Kut'ül Amare isimli projeler sonrasında oyuncu Ex Aşkım isimli dijital projede yer almış ve ekranların aranılan yüzü haline gelmişti.

Özgü Kaya'nın sevgilisi Burak Serdar Şanal da 2008 senesinde oyunculuk yolculuğuna Arka Sokaklar dizisi ile başlamış ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştı. Yeşil Deniz, Avrupa Yakası, Kimse Bilmez, Rüzgarın Kalbi ve Adım Başı Cafe isimli dizilerde bir yer alan ünlü oyuncu kariyerine devam ediyor.

Şanal, son zamanlarda kendisine gelen senaryoları okuduğunu ancak anlaştığı bir proje bulunmadığını aktardı. İkisi için de yeni ve güzel şeyler olması istediğini açıklayan ünlü isim konuşmasında yakında sete döneceklerini de belirten açıklamalar gerçekleştirdi.

Sevilen oyuncu Özgür Kaya setleri çok özlediğini ve yeni işlerinin artmaya başladığını belirterek yakında güzel haberler vermek istediğini söyledi. Sürpriz bir rol ile ekranlara döneceğini açıklayan oyuncu, anlaşmak üzere olduğu bazı projelerin bulunduğunu fakat bunun sürpriz olmasını istediğini anlattı.

Burak Serdar Şanal ise Adım Başı Cafe isimli dizinin ikinci sezonunda olup olmayacağı hakkında açıklamalar gerçekleşti ve bunun henüz netliğe kavuşmasını umduğunu söyledi. Televizyon dizilerini daha çok tercih edeceğini belirten oyuncu, ters köşe roller sevdiğini de anlattı.