Başrollerde Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin’in bulunduğu ve yapımı Ay Yapım tarafından gerçekleşen Ya Çok Seversen dizisi Kanal D ekranlarında izleyecek karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümü 6 Temmuz Perşembe akşamı da yayınlanacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak. Yeni tanıtımı yayınlanan söz konusu dizi projesi izleyici kitlesi tarafından çekici bulundu ve ilk bölümü ile merak edildi. Sosyal medyada izleyici grubu tarafından yapılan yorumlara bakıldığı zaman dizinin fragmanının izleyici grubuna çekici geldiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Ateş karakteri dizide dikkat çekti ve oyuncu seçimleri takdir topladı. Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin tarafından hayat verilecek olan Ateş karakteri dizi projesinin ilk bölümünde babasının ölümü üzerine uzun bir süredir yaşamış olduğu yurt dışından dönmek zorunda kaldı. Ünlü isim dizi hikayesinde 3 ay boyunca tanımadığı kardeşleri ile ilgili yeni bilgiler öğrenecek ve hayatı hakkında yeni gelişmeler yaşayacak. Ateş karakteri dizinin ilk bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak zorunda olduğunu öğrenecek ve bu sırada Leyla ile tanışacak. Leyla ise ailesine boğma ümidiyle uzun senelerdir dolandırıcılık yaparak kazanan bir kadına hayat verecek. Her iki karakter Ateş ve Leyla için farklı bir süreç de yaşanacak ve projede ikilinin hikayesinin nasıl devam edeceği dizinin ilerleyen bölümlerinde öğrenilecek.

Ali Bilgin tarafından yönetmenliği üstlenilen ve senaryosu Kübra Sülün tarafından yazılan dizi projesinin ilk bölümü 6 Temmuz Perşembe akşamında izleyici karşısına Kanal D ekranında çıkacak. Başrollerde çok ünlü oyuncuların bulunduğu dizi oyuncu kadrosunda yer alan tüm resimleriyle dikkat çekti. Şerif Erol, Hatice Aslan, Nazmi Kırık, Cemre Ebüzziya, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Adin Külçe, Aziz Caner İnan, Oğulcan Armağan Uslu ve Lara Peri Aslan bulunuyor. Kanal D ekranında ilk bölümü ile 6 Temmuz Perşembe akşamında izleyici ile buluşacak olan Yer Çok Seversen dizisi özellikle başrol oyuncularının uyumu ile dikkat çekiyor.